Lo que tienes que saber de las nuevas zonas premium del Estadio Banorte

De acuerdo con el sitio oficial, la renovación incluye nuevas áreas diseñadas para ofrecer una experiencia más sofisticada, combinando entretenimiento deportivo con hospitalidad de primer nivel.

Uno de los principales atractivos son las Executive Suites, espacios privados que elevan la experiencia al máximo. Estas suites ofrecen acceso a todos los eventos del estadio, además de alimentos y bebidas incluidos con servicio completo. También cuentan con atención personalizada mediante un representante dedicado, lo que las convierte en una opción ideal para empresas o aficionados que buscan exclusividad total.

Otra zona destacada es el Chairman’s Club, que combina un ambiente tipo lounge con asientos privilegiados en la tribuna. Este espacio está diseñado para la hospitalidad en días de partido, con sofás, mesas tipo bistró y un bar que permite disfrutar del juego en un entorno cómodo y elegante. Además, ofrece acceso a alimentos y bebidas, reforzando la idea de una experiencia integral dentro del estadio.

Entre las opciones más cercanas a la acción se encuentran los Field Seats, ubicados prácticamente a nivel de cancha. Estas localidades permiten vivir el partido desde una perspectiva única, colocando al espectador en el corazón del juego. Su principal atractivo es la cercanía con los jugadores y la intensidad del ambiente, algo que pocas zonas pueden ofrecer.

Una de las experiencias más innovadoras es el Tunnel Club, que brinda una vista privilegiada del túnel por donde ingresan los jugadores al campo. Este espacio incluye alimentos y bebidas, bar premium y asientos reservados, además de acceso exclusivo y servicios VIP. La posibilidad de observar a los futbolistas antes de salir al terreno de juego lo convierte en una de las zonas más atractivas para los aficionados.