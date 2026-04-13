América vuelve al Estadio Banorte con empate ante Cruz Azul

El encuentro no solo significó la vuelta de las Águilas a su histórico recinto tras casi dos años de ausencia, sino también la reapertura de un estadio que será sede de la Copa del Mundo y que ha sido remodelado para cumplir con estándares internacionales.

En lo deportivo, el América mostró carácter al rescatar el empate en un contexto adverso. El equipo azulcrema afrontó el compromiso con ausencias importantes -incluyendo la posible baja de su referente ofensivo- y aun así logró competir, reflejando un esfuerzo colectivo destacado ante uno de sus rivales directos.

El marcador se abrió temprano con gol americanista, pero Cruz Azul reaccionó antes del descanso para igualar el encuentro, en un partido que mantuvo intensidad, aunque sin que ninguno lograra inclinar definitivamente la balanza.

Más allá del resultado, uno de los momentos más destacados de la noche se vivió fuera de lo estrictamente futbolistico. El cantante venezolano Lasso fue el encargado del espectáculo de medio tiempo, aportando un elemento de entretenimiento que acompañó la reinauguracion del inmueble.

Sin embargo, el regreso también tuvo un fuerte componente emocional en las gradas. La afición organizada del América volvió a hacerse presente en el estadio, marcando un encuentro significativo entre el equipo y su identidad popular. Este retorno de la porra fue uno de los aspectos más simbólicos de la jornada.