Canelo Álvarez se cuela en la lista de los deportistas mejor pagados del mundo

El delantero del Al-Nassr alcanzó ingresos estimados en 300 millones de dólares durante el último año, impulsados principalmente por su contrato en Arabia Saudita y sus acuerdos comerciales globales.

La clasificación también confirmó que el mexicano Saúl “Canelo” Álvarez se coló entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi como el segundo atleta con mayores ganancias del mundo. Según Forbes, el campeón tapatío generó alrededor de 170 millones de dólares gracias a sus peleas, contratos comerciales y acuerdos ligados a Riyadh Season, consolidándose como uno de los deportistas más rentables del momento.

CHICAGO, IL - APRIL 13: Lionel Messi #10 of Inter Miami CF runs without the ball during a game between Inter Miami CF and Chicago Fire FC at Soldier Field on April 13, 2025 in Chicago, Illinois. (Photo by Michael Miller/ISI Photos/Getty Images) Michael Miller/ISI Photos/Getty Images

Por su parte, Lionel Messi ocupó el tercer lugar con ingresos cercanos a los 140 millones de dólares. Además, el astro argentino superó recientemente un patrimonio valuado en más de mil millones de dólares, uniéndose así a Cristiano Ronaldo en la exclusiva lista de futbolistas billonarios, según reportes financieros retomados por Bloomberg.

La lista de los 10 deportistas mejor pagados del mundo refleja además del poder económico que hoy mueve el deporte global, con figuras veteranas dominado el ranking. En el top 10 aparecen nombres como LeBron James, Stephen Curry, Shohei Ohtani y Lewis Hamilton, quienes mantienen millonarios contratos deportivos.

De acuerdo con Forbes, estos son los 10 deportistas que más dinero ganan actualmente en el mundo:

Cristiano Ronaldo – 300 millones de dólares

Saúl “Canelo” Álvarez – 170 millones de dólares

Lionel Messi – 140 millones de dólares

LeBron James – 137.8 millones de dólares

Shohei Ohtani – 127.6 millones de dólares

Stephen Curry – 124.7 millones de dólares

Jon Rahm – 107 millones de dólares

Karim Benzema – 104 millones de dólares

Kevin Durant – 101.4 millones de dólares

Lewis Hamilton – 100 millones de dólares