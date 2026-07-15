Quién es Julián Álvarez; todo sobre la estrella de la Selección de Argentina

Conocido por su capacidad goleadora, su entrega y versatilidad en el ataque, el delantero cordobés ha sido pieza clave tanto en su selección como en el Atlético de Madrid. Durante el Mundial 2026, volvió a convertirse en protagonista al liderar el ataque de la Albiceleste junto a Lionel Messi.

Julián Álvarez nació el 31 de enero de 2000 en Calchín, Córdoba, Argentina. Desde muy pequeño mostró talento para el futbol y comenzó su formación en clubes locales antes de integrarse a las fuerzas básicas de River Plate, donde terminó de desarrollar su carrera profesional.

Desde su infancia le apodaron “La Araña”, por un comentario de uno de sus hermanos, quien aseguró que parecía tener “muchas patas”, para moverse dentro del área y recuperar balones.

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Julián es uno de los jugadores más destacados de su selección por su talento y habilidad en la cancha. Mide 1.70 metros y juega como centrodelantero, aunque también como segundo atacante o extremo gracias a su movilidad y velocidad.

Su capacidad para presionar a los defensores, generar espacios y definir con ambas piernas lo ha convertido en un futbolista muy valorado.

Actualmente milita en el Atlético de Madrid, club al que llegó procedente del Manchester City. En España se ha consolidado como una de las principales figuras del conjunto dirigido por Diego Simeone y mantiene contrato de largo plazo con la institución.