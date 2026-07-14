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Tom Cruise, Laura Pausini y Robbie Williams encabezarán la ceremonia de clausura del Mundial 2026

Grandes figuras protagonizarán el espectáculo el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium, minutos antes de la esperada final del torneo

Julio 14, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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El espectáculo comenzará 90 minutos antes del silbatazo inicial, convirtiéndose en el cierre oficial de un Mundial histórico, el primero con 48 selecciones y organizado de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá. Se adelantó que la ceremonia buscará celebrar la diversidad cultural y el impacto global del futbol a través de la música.

Entre los nombres confirmados destacan el actor de Hollywood Tom Cruise, la cantante italiana Laura Pausini y el británico Robbie Williams, quien además es embajador musical de la FIFA. También formarán parte del espectáculo Nicole Scherzinger e IShowSpeed, mientras que la ganadora del EGOT Jennifer Hudson interpretará una versión especial del himno nacional de Estados Unidos antes del inicio de la final.

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Uno de los momentos más esperados será la interpretación de “Desire”, el himno oficial de la FIFA, a cargo de Robbie Williams y Laura Pausini, canción que ambos ya presentaron durante la final del Mundial de Clubes 2025.

Además de la ceremonia de clausura, la final del Mundial contará por primera vez con un show de medio tiempo al estilo del Super Bowl, un formato inédito en la historia de la Copa.

Mundial futbol
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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