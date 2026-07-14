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Quién es la esposa de Harry Kane, la estrella de Inglaterra, y cuántos hijos tienen

El capitán de la selección de Inglaterra y delantero del Bayern Múnich, no solo acapara reflectores por su desempeño en la cancha durante el Mundial de 2026

Julio 14, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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La vida sentimental de Harry Kane ha despertado gran intererés por su desempeño en el Mundial que ha destacado en cada uno de los partidos.

Desde hace años, Kane está casado con Katie Goodland, quien es madre de sus cuatro hijos. Katie nació en Inglaterra y conoce a Harry desde la infancia, ambos crecieron en Chingford, al este de Londres, fueron a la misma escuela y comenzaron su relación cuando eran adolescentes, mucho antes de que el futbolista alcanzara la fama internacional.

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Después, tras varios años de noviazgo, Kane le propuso matrimonio durante unas vacaciones en las Bahamas de 2017 y finalmente contrajeron matrimonio en junio de 2019 en una ceremonia privada.

Katie Goodland es Licenciada en Ciencias del Deporte, por la universidad de Middlesex, en Londres. Posteriormente. se ha desempeñado como instructora de fitness y entrenadora física, especializándose en bienestar y actividad deportiva.

Harry y Kate tiene cuatro hijos, Ivy, Vivienne, Louis, y Henry.

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Jude Bellingham
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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