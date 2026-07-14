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EXCLUSIVA: Michael Ronda abre su corazón y explica por qué el matrimonio sigue valiendo la pena

Aunque ya viven juntos y llevan años de relación, el actor nos confesó por qué su siguiente paso con Karena Flores es algo profundamente significativo para ambos

Julio 14, 2026 • 
Tania Franco
EXCLUSIVA: Michael Ronda abre su corazón y explica por qué el matrimonio sigue valiendo la pena

Fotógrafa: Graciela Mauri.

Después de varios años de relación y de compartir su vida bajo el mismo techo, Michael Ronda y Karena Flores están listos para llegar al altar. En entrevista con CARAS, el actor explicó que su decisión de casarse va mucho más allá de una ceremonia o un documento legal: para él, el matrimonio sigue siendo una promesa que vale la pena defender.

ENTREVISTA COMPLETA

Michael Ronda cree que el matrimonio sigue teniendo un gran valor

Durante la conversación, Michael reconoció que actualmente muchas personas consideran que casarse es solo un trámite, pero él tiene una visión completamente distinta. Aunque admite que un papel no define el amor, Michael aseguró que sí simboliza un compromiso mucho más profundo.

Siento que el matrimonio sí se ha perdido un poco y es algo hermoso. Es maravilloso tener un equipo real.
Michael Ronda

EXCLUSIVA: Michael Ronda abre su corazón y explica por qué el matrimonio sigue valiendo la pena

Fotógrafa: Graciela Mauri.

Más allá de su historia con Karena Flores, Michael Ronda espera que su matrimonio también inspire a otras parejas a creer nuevamente en el compromiso.

Me encanta dar ese mensaje y poner allá afuera la imagen de que sí vale la pena el matrimonio y sí vale la pena el compromiso. Puede haber momentos complicados, pero los momentos buenos son mucho más bonitos cuando uno está completamente entregado.
Michael Ronda

Con estas palabras, el actor dejó claro que, pese a que ya comparten una vida juntos, para él el matrimonio representa un nuevo capítulo basado en la responsabilidad, la confianza y la decisión de construir un futuro en equipo.

Michael Ronda boda Karena Flores
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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