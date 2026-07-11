Quiénes son los padres de Lamine Yamal y a qué se dedican; esta es su historia familiar

A sus apenas 18 años, Lamine Yamal ha brillado en la Eurocopa 2024 y en el Mundial de 2026, despertando el interés de millones de aficionados que también quieren conocer la historia de su familia, especialmente quiénes son sus padres, y a qué se dedican.

Debido a los orígenes de sus padres, Lamine Yamal tiene ascendencia marroquí y ecuatoguineana, aunque nació en Esplugues de Liobregat, Barcelona, y siempre eligió representar a la selección de España.

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¿Quién es el padre de Lamine Yamal?

El padre del futbolista es Mounir Nasraoui originario de Larache, Marruecos. Emigró a España siendo muy joven junto con parte de su familia en busca de mejores oportunidades. Antes de que su hijo alcanzara la fama internacional, Mounir trabajó principalmente como pintor de edificios y obras de construcción, desempeñando distintos empleos para sacar adelante a su familia.

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¿Quién es la madre de Lamine Yamal?

Su madre del jugador estrella es Sheila Ebana, nacida en Bata, Guinea Ecuatorial. Llegó a España junto con su familia cuando era niña y posteriormente conoció a Mounir en Cataluña. Tras separarse del padre de Lamine cuando el futbolista tenía tres años, Sheila asumió gran parte de la responsabilidad de su crianza, por lo que durante años trabajó en el sector de la hostelería y la restauración, incluyendo un empleo en un restaurante de comida rápida, mientras apoyaba el sueño deportivo de su hijo.

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¿Quién es Keyne, el hermano de Lamine Yamal?

El integrante de su familia que se ha robado los reflectores del Mundial 226 es su pequeño medio hermano, a quien Lamine considera como un hijo. Tiene tres años, y se ha vuelto viral por las efusivas reacciones que protagoniza en las gradas durante los partidos de España, celebrando los goles de su hermano con gritos y gestos de emoción espontáneos que han conquistado a millones de usuarios.

Aunque sus padres tomaron caminos distintos cuando él era niño, tanto Mounir como Sheila han estado presentes en la vida del futbolista y suelen acompañarlo en momentos importantes de su carrera.