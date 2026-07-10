Salvador Dalí llega a la Ciudad de México: cuándo, dónde y cómo visitar la exposición más esperada del año

La obra de Salvador Dalí aterriza en la Ciudad de México con una de las exhibiciones más ambiciosas dedicadas al artista español. “Dalí: Escenografía de un Sueño” reúne más de 80 obras originales entre esculturas, pinturas, dibujos, grabados y objetos que permiten adentrarse en el universo creativo de uno de los máximos exponentes del surrealismo.

La muestra, organizada con piezas provenientes de la colección Dalí Universe, ofrece un recorrido por distintas etapas del artista y destaca por presentar, por primera vez en México, la monumental obra Spellbound, el lienzo de más de 10 metros que Dalí creó para la secuencia onírica de la película Spellbound (1945), dirigida por Alfred Hitchcock.

Película Spellbound, dirigida por Alfred Hitchcock.

La escenografía de esta secuencia fue creada por Salvador Dalí. Sunset Boulevard/Sunset Boulevard

¿Dónde estará la exposición de Salvador Dalí?

La exposición se presenta en el Palacio de la Autonomía de la UNAM, ubicado en Lic. Primo de Verdad 2, Centro Histórico de la Ciudad de México, a unos pasos del Zócalo capitalino.

El recorrido está dividido en ocho salas temáticas que combinan arte, museografía y experiencias inmersivas para explorar la relación de Dalí con los sueños, el subconsciente, el cine y el surrealismo.

Artist Salvador Dali, lifting his cane, with a woman in New York. Bettmann/Bettmann Archive

¿Cuánto cuestan los boletos?

El recorrido completo toma aproximadamente 75 a 90 minutos a un ritmo cómodo. Los boletos tienen distintos precios según el día de la visita y el tipo de entrada:

Adultos: desde $320 MXN entre semana y $420 MXN en fin de semana.

desde $320 MXN entre semana y $420 MXN en fin de semana. Entrada especial (niños menores de 12 años, adultos mayores y personas con discapacidad): desde $190 MXN.

(niños menores de 12 años, adultos mayores y personas con discapacidad): desde $190 MXN. Grupos de más de 10 personas: $272 MXN.

$272 MXN. También existen paquetes familiares y una experiencia opcional de realidad virtual con costo adicional: $900 MXN.

La exposición ya abrió sus puertas y permanecerá durante la temporada de verano de 2026. El recinto abre todos los días de 10:00 a 18:00 horas, con accesos programados por horario para brindar una mejor experiencia a los visitantes. Para quienes buscan una experiencia cultural imperdible en la Ciudad de México, “Dalí: Escenografía de un Sueño” promete convertirse en una de las exposiciones más importantes del año.