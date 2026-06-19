Las mejores opciones de hoteles para fashionistas

The Secret Room inspirada en Coco Chanel en The Fife Arms, Escocia

Escondida en el interior de The Fife Arms, en Braemar, en las Tierras Altas de Escocia, una nueva y exclusiva habitación rinde homenaje a Gabrielle “Coco” Chanel y a la profunda influencia que Escocia ejerció sobre su trayectoria creativa. Inspirada en los años en que Chanel frecuentó la región durante su relación con Hugh Grosvenor, segundo Duque de Westminster, la habitación explora los paisajes, los tejidos y las tradiciones escocesas que inspiraron algunas de sus colecciones más emblemáticas. Concebido por Russell Sage Studio, el espacio permanece discretamente oculto detrás de una puerta de trampantojo y se revela a través de referencias a la camelia, una de las flores más asociadas con la diseñadora.