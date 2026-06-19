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Las mejores opciones de hoteles para fashionistas


Te mostramos algunas de las suites de hoteles de lujo inspiradas en íconos de la moda

Junio 19, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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La Diane von Furstenberg Suite en Hotel Amigo, Bruselas

Ubicada en el corazón de Bruselas, la Diane von Furstenberg Suite de Hotel Amigo celebra la trayectoria de la diseñadora belga responsable de uno de los vestidos más icónicos de la moda contemporánea. Creada como un homenaje a su influencia cultural y creativa, la suite reúne piezas firmadas, obras de arte y elementos decorativos inspirados en su identidad visual. El proyecto fue desarrollado en paralelo a las celebraciones por los 50 años del icónico wrap dress.

La moda y la hospitalidad comparten desde hace tiempo un lenguaje común basado en la creatividad, la artesanía y la expresión personal. En distintas partes del mundo, algunos hoteles de lujo han transformado sus suites en homenajes inmersivos a grandes nombres de la moda, creando espacios que reflejan no solo sus firmas estéticas, sino también sus personalidades, pasiones y legados culturales. Estas exclusivas habitaciones ofrecen a los huéspedes la oportunidad de sumergirse en los universos creativos de diseñadores cuya influencia trasciende las pasarelas.

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La Diane von Furstenberg Suite en Hotel Amigo, Bruselas

Ubicada en el corazón de Bruselas, la Diane von Furstenberg Suite de Hotel Amigo celebra la trayectoria de la diseñadora belga responsable de uno de los vestidos más icónicos de la moda contemporánea. Creada como un homenaje a su influencia cultural y creativa, la suite reúne piezas firmadas, obras de arte y elementos decorativos inspirados en su identidad visual. El proyecto fue desarrollado en paralelo a las celebraciones por los 50 años del icónico wrap dress.

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The Secret Room inspirada en Coco Chanel en The Fife Arms, Escocia

Escondida en el interior de The Fife Arms, en Braemar, en las Tierras Altas de Escocia, una nueva y exclusiva habitación rinde homenaje a Gabrielle “Coco” Chanel y a la profunda influencia que Escocia ejerció sobre su trayectoria creativa. Inspirada en los años en que Chanel frecuentó la región durante su relación con Hugh Grosvenor, segundo Duque de Westminster, la habitación explora los paisajes, los tejidos y las tradiciones escocesas que inspiraron algunas de sus colecciones más emblemáticas. Concebido por Russell Sage Studio, el espacio permanece discretamente oculto detrás de una puerta de trampantojo y se revela a través de referencias a la camelia, una de las flores más asociadas con la diseñadora.

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La Sir Paul Smith Suite en Brown’s Hotel, Londres

En Brown’s Hotel, en Mayfair, Sir Paul Smith colaboró con Olga Polizzi, Directora de Diseño de Rocco Forte Hotels, para crear una suite que refleja la creatividad, el humor y la individualidad que han definido su trayectoria. Concebida como una extensión de su universo personal, la suite combina mobiliario hecho a medida, piezas vintage y obras de arte cuidadosamente seleccionadas que revelan las referencias e inspiraciones del diseñador. Entre los elementos más destacados se encuentran una fotografía de Christopher Simon Sykes de Chatsworth House, una silla de cuero de los años setenta diseñada por Mario Bellini —idéntica a la que Smith utiliza en su oficina de Covent Garden— y una biblioteca privada con libros de arte y diseño elegidos por el propio creador.

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Los interiores reflejan la filosofía de Paul Smith de “classic with a twist”. Alfombras desarrolladas junto con The Rug Company y textiles creados en colaboración con Maharam hacen referencia a la fachada geométrica de hierro de la tienda insignia de Paul Smith en Albemarle Street, ubicada a pocos pasos del hotel.

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La Diane von Furstenberg Suite en Hotel Amigo, Bruselas

Ubicada en el corazón de Bruselas, la Diane von Furstenberg Suite de Hotel Amigo celebra la trayectoria de la diseñadora belga responsable de uno de los vestidos más icónicos de la moda contemporánea. Creada como un homenaje a su influencia cultural y creativa, la suite reúne piezas firmadas, obras de arte y elementos decorativos inspirados en su identidad visual. El proyecto fue desarrollado en paralelo a las celebraciones por los 50 años del icónico wrap dress.

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The Secret Room inspirada en Coco Chanel en The Fife Arms, Escocia

Escondida en el interior de The Fife Arms, en Braemar, en las Tierras Altas de Escocia, una nueva y exclusiva habitación rinde homenaje a Gabrielle “Coco” Chanel y a la profunda influencia que Escocia ejerció sobre su trayectoria creativa. Inspirada en los años en que Chanel frecuentó la región durante su relación con Hugh Grosvenor, segundo Duque de Westminster, la habitación explora los paisajes, los tejidos y las tradiciones escocesas que inspiraron algunas de sus colecciones más emblemáticas. Concebido por Russell Sage Studio, el espacio permanece discretamente oculto detrás de una puerta de trampantojo y se revela a través de referencias a la camelia, una de las flores más asociadas con la diseñadora.

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La Sir Paul Smith Suite en Brown’s Hotel, Londres

En Brown’s Hotel, en Mayfair, Sir Paul Smith colaboró con Olga Polizzi, Directora de Diseño de Rocco Forte Hotels, para crear una suite que refleja la creatividad, el humor y la individualidad que han definido su trayectoria. Concebida como una extensión de su universo personal, la suite combina mobiliario hecho a medida, piezas vintage y obras de arte cuidadosamente seleccionadas que revelan las referencias e inspiraciones del diseñador. Entre los elementos más destacados se encuentran una fotografía de Christopher Simon Sykes de Chatsworth House, una silla de cuero de los años setenta diseñada por Mario Bellini —idéntica a la que Smith utiliza en su oficina de Covent Garden— y una biblioteca privada con libros de arte y diseño elegidos por el propio creador.

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Los interiores reflejan la filosofía de Paul Smith de “classic with a twist”. Alfombras desarrolladas junto con The Rug Company y textiles creados en colaboración con Maharam hacen referencia a la fachada geométrica de hierro de la tienda insignia de Paul Smith en Albemarle Street, ubicada a pocos pasos del hotel.

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Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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