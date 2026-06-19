Javier Bardem hace historia como el primer español en dejar sus huellas en Hollywood

La ceremonia se celebró el 16 de junio y reunió a familiares, amigos y destacadas figuras del cine internacional. Javier Bardem, ganador del Premio Oscar por su actuación en la película No Country for Old Men, Bardem estampó sus manos, pies y firma sobre el cemento fresco, añadiendo además un dibujo de sol, y en un gesto distendido, incluso la marca de su nariz. Con este reconocimiento, se incorpora al exclusivo grupo de artistas cuyas huellas permanecen inmortalizadas frente al histórico teatro de Hollywood.

Durante el acto, el intérprete dedicó el homenaje a su madre, la fallecida actriz Pilar Bardem, a quien atribuyó gran parte de su formación personal y profesional. “Yo no estaría aquí sin mi padre Pilar”, dijo emocionado ante los asistentes.

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La ceremonia coincidió con la promoción de la serie televisiva Cape Fear, en la que Bardem interpreta al personaje de Max Cady. El evento contó con la presencia de reconocidos cineastas como Denis Villeneuve y Michael Mann, quienes destacaron la trayectoria, talento y compromiso del actor español.

Aunque Bardem ya había recibido una estrella en el Hollywood Walk of Fame en 2012, este nuevo homenaje tiene un carácter especial, ya que lo convierte en el primer español en formar parte de la tradición de las huellas del Teatro Chino, una distinción reservada en reducido número de figuras legendarias del cine mundial.