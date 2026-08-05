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Arte y Cultura

Despertares 2026 regresa al Auditorio Nacional: el espectáculo de ballet más revolucionario de Isaac Hernández

Una sola función. Un solo escenario. Los mejores bailarines del mundo, juntos, regresan a la Ciudad de México en Despertares 2026.

Agosto 05, 2026 • 
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Con once ediciones en su historia, Despertares se consolida como una de las galas dancísticas más importantes de México y el mundo, misma que regresa a la Ciudad de México para celebrar su edición número 12, reuniendo un elenco extraordinario que, en su gran mayoría, se presenta por primera vez en el país.

Bajo la producción de Soul Arts Productions, así como la dirección artística de Isaac Hernández, primer bailarín principal mexicano del American Ballet Theatre en Nueva York, Despertares 2026 es uno de los highlights de la agenda cultural de este mes, el cual se podrá disfrutar el 29 de agosto, a partir de las 20:30 horas, en el Auditorio Nacional.

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Durante una sola noche, el Coloso de Reforma recibirá a las figuras más sobresalientes de la Ópera de París, el Mariinsky Ballet, el American Ballet Theatre, la Scala de Milán, Mr. Kriss, Light Balance y el International Guest Artists.

Uno de los momentos más esperados de la edición 2026 será la presentación de Approach 17. Opening. The unreachable suspension point, producción de la Yoann Bourgeois Art Company, interpretada por Olivier Mathieu.

Asimismo, Isaac Hernández interpretará por primera vez Sinatra Suite, es una coreografía icónica creada originalmente por Twyla Tharp para Mikhail Baryshnikov al ritmo de cuatro canciones de Frank Sinatra.

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Ballet clásico, jazz, freestyle, tap y distintas expresiones de la danza te harán disfrutar de una experiencia irrepetible protagonizada por los máximos exponentes de la danza, provenientes de las compañías más prestigiosas del mundo.

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Sin duda, Despertares 2026 ofrecerá al público mexicano lo mejor de las artes escénicas como una experiencia de excelencia y diversidad artística única a nivel global.

Los accesos para la función están disponibles a través del sistema Ticketmaster y en las taquillas del recinto ubicado en Paseo de la Reforma.

Par más información puedes visitar el Instagram de @despertaresmex

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