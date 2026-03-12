La Colección FEMSA inicia la celebración de su 50 aniversario con esta expo

Marcando el inicio de la celebración por su 50 aniversario, la Colección FEMSA presenta la exposición Constelaciones y derivas: arte de América Latina desde la Colección FEMSA en el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey (MARCO), que abrirá al público del 20 de marzo al 9 de agosto de 2026.

Compuesta por alrededor de 170 obras, de las cuales una ha sido comisionada especialmente para esta presentación, la muestra propone nuevas lecturas de esta colección corporativa a partir de las diversas miradas y exploraciones que han marcado la producción artística latinoamericana durante los siglos XX y XXI.

Curada y presentada a partir de un modelo de constelaciones, se aleja de narrativas únicas y lineales para activar conexiones entre obras, épocas y geografías. Este enfoque revela la multiplicidad de lenguajes y perspectivas que atraviesan el arte de la región, invitando a pensar el arte latinoamericano más allá de categorías nacionales o cronológicas.

Eugenia Braniff, curadora asociada y consejera de Colección y Bienal FEMSA, señaló: “Constelaciones y derivas será la presentación pública más amplia de obras de la Colección FEMSA que se haya presentado en México. El acervo es reconocido por sus obras modernas de figuras icónicas como Remedios Varo, Leonora Carrington, Lygia Clark, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco. Esta exposición permite redescubrir estas piezas en diálogo con otras integradas a lo largo de 50 años, como Francis Alÿs, Vivian Suter, Beatriz González, Damián Ortega y Julio Galán, invitando a una comprensión más amplia y profunda del arte latinoamericano”.

“Más que la culminación de cinco décadas de labor, esta muestra es un homenaje a la visión de quienes fundaron la Colección, quienes buscaron reconocer el talento de nuestra región y garantizar que el arte continúe siendo accesible para todas y todos”, añadió Paulina Bravo, curadora en jefe de Colección FEMSA.

Constelaciones y derivas llega en un momento clave para la Colección FEMSA. La conmemoración de su aniversario representa una oportunidad para revisar su recorrido desde su fundación en 1977 hasta el presente, fortalecer su relación con diversas comunidades y proyectar una visión institucional renovada. Esta perspectiva se refleja en una curaduría que privilegia los cruces, las preguntas y la coexistencia de múltiples narrativas, alineada con la transformación conceptual que la Colección impulsa hacia las próximas décadas. Así, la exposición se integra a un proyecto institucional que busca ampliar las formas de relacionarse con el arte, propiciando experiencias de escucha, pensamiento crítico, creatividad y participación.

“Desde hace 135 años, FEMSA ha mantenido un compromiso con las artes, consciente del impacto profundo que la cultura tiene en el desarrollo de las comunidades”, afirmó Laura Pacheco, gerente de Colección y Bienal FEMSA. “Esta exposición representa el resultado de cinco décadas de trabajo, dedicación y apoyo a las y los artistas de América Latina. Presentarla nos permite compartir la diversidad de su producción artística, mientras iniciamos los próximos 50 años de nuestra visión por acercar el arte a un mayor número de personas”.

La exposición estará acompañada por un programa público que ampliará los ejes de investigación de la muestra a través de actividades en distintos formatos, incluyendo conferencias, charlas, activaciones y talleres.

