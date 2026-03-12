Revista
Ellos son los mexicanos que compiten por un Premio Oscar este 2026

Para la 98a edición de los galardones más importantes del cine, el talento mexicano está presente en la lista de nominados

Marzo 12, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
La ceremonia de los Premios Oscar 2026 se llevará a cabo este domingo 15 de marzo en su sede habitual, el Dolby Theatre de Los Ángeles, California. Este año, la presencia de México vuelve a demostrar que tiene un lugar importante en la industria del cine.

Los mexicanos nominados son:

Guillermo del Toro con su película Frankestein, que recibió un total de 9 nominaciones:

-Mejor película: producida por Guillermo del Toro y J.Miles Dale
-Mejor actor de reparto: Jacob Elordi, por su interpretación de “la criatura”
-Mejor guión adaptado: escrito por Guillermo del Toro, basado en la novela de Mary Shelley
-Mejor fotografía, a cargo de Dan Lausten
-Mejor diseño de producción: trabajo de Tamara Deverell y Shane Vieau
-Mejor diseño de vestuario: a cargo de Kate Hawley
-Mejor maquillaje y peluquería: realizado por Mike Hill, Jordan Samuel y Cliona Furey
-Mejor banda sonora original: compuesta por Alexandre Desplat
-Mejor sonido: conformado por Greg Chapman, Nathan Robitaille, Nelson Ferreira y Christian T.Cooke

Por otro lado, el sonidista José Antonio García está nominado en la categoría de Mejor Sonido por su trabajo en la película “Una batalla tras otra”, dirigida por Paul Thomas Anderson. Apodado como “El tiburón”, comparte esta nominación con Christopher Scarabosio y Tony Villaflor. Esta es su tercera nominación al Oscar en su carrera de más de 30 años.

jose-antonio-garcia-oscar-2026.jpeg

El animador Cruz Contreras, forma parte del equipo de la película K-Pop Demon Hunters, nominada a Mejor Película Animada y Mejor canción original por el tema “Golden”. Originario de Iguala, Guerrero, trabajó como Director Técnico Senior de Efectos de Personaje. Su labor en esta producción de Sony Pictures Animation consistió en la simulación técnica del movimiento del cabello y la ropa de los peronajes.

cruz-premios-oscar-2026jpeg

Ivel Hernández, Mitzy Agüero Burgos y Luis Iván Aguilar, integrantes del equipo de efectos visuales e iluminación de Avatar: Fire and Ash, compiten en la categoría de Mejores efectos visuales.

Ivel es artista de efectos visuales, trabajó durante casi dos años en el desarrollo de simulaciones de fuego, partículas y efectos ambientales para esta entrega de la saga.

Mitzy, es especialista en producción de efectos visuales y Luis Iván, formó parte del equipo técnico encargado de la complejidad visual y el realismo de los entornos de Pandora.

