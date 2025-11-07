Se estrena “Frankestein” de Guillermo del Toro en Netflix

Tras la espera, la nueva criatura de Guillermo del Toro, llegó a Netflix a primera hora de este viernes 7 de noviembre.

La película es una de las más personales del mexicano, quien desde hace varios años había expresado su deseo de adaptar la novela de Mary Shelley, como la versión artesanal, gótica y profundamente humana del clásico. Para Guillermo del Toro, el monstruo de la cinta no es el villano, sino el reflejo del hombre que lo crea: un ser abandonado, incomprendido y en busca de amor.

En la nueva versión de la película, el doctor Frankestein es interpretado por Oscar Isaac, mientras que el actor Jacob Elordi da vida a la criatura y Mia Goth encarna a Elizabeth.

El director mexicano se alejó el estereotipo del monstruo grotesco para presentar una criatura sensible, confundida y trágica. En palabras del propio director, el filme explora “la soledad de la creación” y la “paternidad como acto de monstruosidad y amor”.

La plataforma de Netflix busca replicar el éxito de la ganadora al Oscar “Pinocho” de Guillermo del Toro, quien consolida su alianza con el realizador mexicano para producciones originales de gran escala y ambición artística.

De acuerdo con el cineasta, la película hecha a mano de escala épica, en cada detalle desde los escenarios hasta el vestuario, fue diseñada para rendir homenaje al arte del cine clásico.

El filme combina terror, tragedia y ternura en una historia que Del Toro considera, “una meditación sobre la vida, la muerte y la paternidad”.