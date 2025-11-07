Suscríbete
Entretenimiento

Se estrena “Frankestein” de Guillermo del Toro en Netflix

El cineasta mexicano estrena su nueva película en la plataforma de streaming después de su corto paso por algunos cines

November 07, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
guillermo-del-toro-frankestein-netflix.jpeg

Tras la espera, la nueva criatura de Guillermo del Toro, llegó a Netflix a primera hora de este viernes 7 de noviembre.

La película es una de las más personales del mexicano, quien desde hace varios años había expresado su deseo de adaptar la novela de Mary Shelley, como la versión artesanal, gótica y profundamente humana del clásico. Para Guillermo del Toro, el monstruo de la cinta no es el villano, sino el reflejo del hombre que lo crea: un ser abandonado, incomprendido y en busca de amor.

En la nueva versión de la película, el doctor Frankestein es interpretado por Oscar Isaac, mientras que el actor Jacob Elordi da vida a la criatura y Mia Goth encarna a Elizabeth.

El director mexicano se alejó el estereotipo del monstruo grotesco para presentar una criatura sensible, confundida y trágica. En palabras del propio director, el filme explora “la soledad de la creación” y la “paternidad como acto de monstruosidad y amor”.

La plataforma de Netflix busca replicar el éxito de la ganadora al Oscar “Pinocho” de Guillermo del Toro, quien consolida su alianza con el realizador mexicano para producciones originales de gran escala y ambición artística.

De acuerdo con el cineasta, la película hecha a mano de escala épica, en cada detalle desde los escenarios hasta el vestuario, fue diseñada para rendir homenaje al arte del cine clásico.

El filme combina terror, tragedia y ternura en una historia que Del Toro considera, “una meditación sobre la vida, la muerte y la paternidad”.

Frankestein Guillermo del Toro
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
Álvaro Cervantes da voz al silencio en la película "Sorda"
Entretenimiento
“El mundo no está hecho para quienes no oyen”, Álvaro Cervantes nos habla de su nueva película: Sorda
November 06, 2025
 · 
Tania Franco
Frases de Fátima Bosch
Entretenimiento
Frases que nos enamoraron de Fátima Bosch
November 06, 2025
 · 
Tania Franco
ludwika-paleta-nicolas-haza-pelicula .jpg
Entretenimiento
Ludwika Paleta y su hijo comparten créditos en la pantalla
November 06, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Ximena Sariñana reflexiona sobre lo dañino que fue ser comparada con Natalia Lafourcade
Entretenimiento
Ximena Sariñana reflexiona sobre lo dañino que fue ser comparada con Natalia Lafourcade
November 06, 2025
 · 
Tania Franco
Jacob Elordi revela que vivió en su auto antes de ser elegido para Euphoria
Entretenimiento
El día que Jacob Elordi casi deja la actuación, esta es la audición que cambió su destino
El actor australiano confesó que atravesaba un momento difícil en Los Ángeles cuando hizo la audición que cambiaría su carrera
November 05, 2025
 · 
Tania Franco
cher-habla-de-su-novio.jpeg
Entretenimiento
Cher habla de la diferencia de edad entre ella y su novio 40 años menor
La cantante de 79 años dijo que esto no representa un problema en su relación con Alexander “AE” Edwards
November 05, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
cristiano-ronaldo-georgina-rodriguez-bodajpg
Entretenimiento
Cristiano Ronaldo habla de su boda con Georgina Rodríguez y revela cuándo será
El futbolista portugués reveló cuándo planea celebrar su boda con la madre de sus hijos
November 05, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Sydney Sweeney rompe el silencio sobre la polémica campaña de jeans
Entretenimiento
Sydney Sweeney rompe el silencio sobre la polémica campaña de jeans
Meses después del revuelo del anuncio que para algunos, fue considerado ofensivo, la actriz habla por primera vez sobre la reacción global
November 05, 2025
 · 
Tania Franco
jonathan-bailey.jpeg
Entretenimiento
Jonathan Bailey es elegido como el hombre más sexy del mundo 2025
El actor inglés fue nombrado por “People” como el “hombre vivo más sexy” de este año
November 05, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez