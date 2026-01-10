¡El momento más divertido de la noche! Jacob Elordi hace reír a DiCaprio y Del Toro mientras los fotografía

Durante una reciente gala en Los Ángeles, Jacob Elordi protagonizó uno de los momentos más comentados de la noche al tomar el celular y ponerse en “modo fotógrafo” para retratar a su director Guillermo del Toro, a Leonardo DiCaprio y a Benicio del Toro de “Una batalla tras otra”.

Fiel a su pasión por la fotografía —una afición que el actor ha compartido en varias ocasiones—, Elordi buscó capturar una imagen natural, pero lo que desató las carcajadas fue su inesperado recurso para lograrlo: levantar el dedo medio para romper la seriedad del grupo y provocar risas genuinas.

El gesto quedó registrado en video por asistentes al evento y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde fans celebraron la complicidad entre el elenco y el ambiente relajado detrás de una de las producciones más esperadas.