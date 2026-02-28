Revista
Kendall Jenner y Nicholas Galitzine encienden rumores tras sentarse juntos en Milán

La modelo y el actor coincidieron en un evento de Emporio Armani y su complicidad frente a cámaras desató comentarios sobre lo bien que se ven junto

Febrero 27, 2026 • 
Tania Franco
Una imagen bastó para que las redes comenzaran a hablar. Kendall Jenner y Nicholas Galitzine fueron captados sentados uno al lado del otro durante un evento de Emporio Armani en Milán, y la química entre ambos no pasó desapercibida.

Ella apostó por un vestido negro minimalista que reafirma su estatus como referente de elegancia contemporánea. Él, por un traje en tono neutro con aire clásico y relajado. Juntos proyectaron una estética sobria, sofisticada y perfectamente alineada con el ADN de la maison italiana.

Las fotografías rápidamente se viralizaron, además de que volvieron a posar juntos en la after party del desfile en Fashion Week Milán, horas después de su primera interacción pública.

Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
