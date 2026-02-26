Revista
La verdad detrás del romance entre Sarah Jessica Parker y JFK Jr.

La actriz de Sex & the City recordó su breve relación con John F. Kennedy Jr. y explicó por qué hoy prefiere hablar de él con cautela y respeto

Febrero 26, 2026 
Tania Franco
Bill Davila/FilmMagic

Durante una conversación reciente, Sarah Jessica Parker habló con honestidad —y cierta nostalgia— sobre su breve relación con John F. Kennedy Jr., una historia que, aunque duró alrededor de seis meses, quedó grabada en la memoria colectiva.

Tenía un cabello exquisito. Era como un pincel. ¿Sabes a qué me refiero?
Sarah Jessica Parker.

Más allá de la anécdota, Parker fue clara al explicar por qué no suele profundizar en esa etapa de su vida. Para la actriz, el paso del tiempo y la trágica muerte de Kennedy Jr. cambian por completo la forma en la que se puede hablar de él hoy.

Siento que, si él estuviera vivo, me sentiría más cómoda. Si estuviera logrando todo lo que estoy segura de que iba a lograr y viviendo una vida realmente feliz y aventurera, probablemente me sentiría más cómoda respondiendo más preguntas sobre él.
Sarah Jessica Parker.

Sus palabras reflejan una postura de respeto, sin romantizar desde la ausencia. Parker no habló desde el escándalo, sino desde el respeto hacia una figura cuya historia quedó inconclusa.

