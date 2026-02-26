Revista
Entretenimiento

Bad Bunny habría regresado con su ex Gabriela Berlingeri; así fueron captados

El puertorriqueño y la diseñadora llegaron juntos a Australia y más tarde disfrutaron de la playa en Sidney

Febrero 26, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
bad-bunny-gabriela.jpeg

Aumentan los rumores de que Bad Bunny regresó con su ex, luego de que nuevamente fueron captados juntos, pero esta vez en la playa.

De acuerdo con TMZ, el medio que publicó las imágenes, el cantante y la diseñadora de joyas acudieron a Tamarama Beach, donde Gabriela fue captada con un diminuto bikini oscuro.

Según Daily Mail, la pareja estuvo acompañada por miembros del equipo del cantante que estaban vestidos con sudaderas y shorts.

Esta reciente aparición ha causado revuelo debido a que podría tratarse del nuevo amorío del famoso que rompió con Gabriela en 2022. Ambos tuvieron un breve romance luego de conocerse en 2017 en un restaurante e Puerto Rico tras un concierto de Zion & Lennox.

Gabriela ha sido vista acompañando al “Conejo Malo” en varios conciertos de su gira “Debí tirar más fotos”, incluyendo ciudades como Buenos Aires, São Paulo y Sidney. Además, asistieron juntos a los Grammy, donde la diseñadora captó la atención por lucir un anillo que se especuló que sería de compromiso. Además, se les vio también en el Super Bowl.

Bad Bunny
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
