Penélope Cruz promociona su nueva película y sorprende con cambio de look

La actriz causó sensación en Londres con su nueva imagen para la promoción de La Novia, la nueva cinta dirigida por Maggie Gyllenhaal donde comparte protagonismo junto a Christian Bale, Jessie Buckley y Annette Bening, entre otros

Febrero 26, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
penelope-cruz.jpeg

Getty Images

Penélope Cruz reapareció tras su última aparición en público en el desfile de Chanel, firma de la que es embajadora desde hace años y que suele lucir en las alfombras rojas y en sus looks diarios.

La actriz nos tenía acostumbrados a verla con sus chaquetas de tweed, emblema de la maison, sin embargo, en esta ocasión decidió dejar atrás su estilo clásico y chico del que suele hacer gala de la mano de Chanel.

Penélope optó por un vestido negro de la colección pre-a-porter otoño-invierno 2026, de Jacquemus para acudir a la cita en The Corinthia Hotel, uno de los favoritos de las celebridades y que cuenta con vistas privilegiados al London Eye y el río Támesis.

El vestido es un diseño de manga larga, con escote pronunciado, cintura entallada y la falda de largo midi decorada con unos falsos flecos que aportan volumen a la figura.

Otro detalle destacado es su nuevo look con el que se despidió de su cabello largo, apostando por un corte con fleco de lado de los años 2000.

penelope-cruz.jpeg

Getty Images

Penelope Cruz
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
