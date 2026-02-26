Penélope Cruz promociona su nueva película y sorprende con cambio de look

Penélope Cruz reapareció tras su última aparición en público en el desfile de Chanel, firma de la que es embajadora desde hace años y que suele lucir en las alfombras rojas y en sus looks diarios.

La actriz nos tenía acostumbrados a verla con sus chaquetas de tweed, emblema de la maison, sin embargo, en esta ocasión decidió dejar atrás su estilo clásico y chico del que suele hacer gala de la mano de Chanel.

Penélope optó por un vestido negro de la colección pre-a-porter otoño-invierno 2026, de Jacquemus para acudir a la cita en The Corinthia Hotel, uno de los favoritos de las celebridades y que cuenta con vistas privilegiados al London Eye y el río Támesis.

El vestido es un diseño de manga larga, con escote pronunciado, cintura entallada y la falda de largo midi decorada con unos falsos flecos que aportan volumen a la figura.

Otro detalle destacado es su nuevo look con el que se despidió de su cabello largo, apostando por un corte con fleco de lado de los años 2000.