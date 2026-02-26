Revista
Moda

María Grazia Chiuri debuta con Fendi en Milán Fashion Week

Chiuri presentó su primera colección marcada por trabajo artesanal colectivo

Febrero 26, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
maria-grazia.jpeg

La diseñadora italiana María Grazia Chiuri, después de transformar la estética de Dior durante casi una década, debutó como directora creativa de Fendi, marcando una nueva era para la casa italiana, durante la Semana de la Moda de Milán.

María presentó una colección otoño-invierno 2026-2027 que retoma códigos históricos de la firma como el cuero y la sastrería. Bajo el lema “Menos yo, más nosotros”, la colección fue desarrollada en colaboración con el colectivo Sagg Napoli, destacando el valor del trabajo artesanal como parte fundamental del proceso creativo.

fendi-desfile .jpeg

En esta primera colección, lo masculino y lo femenino dejan de estar divididos para convertirse en un mismo lenguaje: abrigos ligeros, encajes, denim y una sastrería fluida redefinen la nueva silueta Fendi, introduciendo pieles vintage convertidas en nuevas piezas, convirtiéndo cada prenda en un archivo emocional.

Trajes negros y camisas blancas, vestidos lenceros, encajes y pieles, en la colección, que es un homenaje a todos los trabajadores detrás de la firma.

El nuevo Fendi construye una era que apuesta por la incursión de destellos de colores, como el rojo o el amarillo, o de llamativos estampados.

Fendi Maria Grazia
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
