Danna celebra el amor con la nueva colección de San Valentín de Pandora

Esta temporada, Pandora presenta su colección de San Valentín junto a Danna, recientemente anunciada como embajadora de la marca en México. Su presencia acompaña el universo de Unlock Love, una propuesta que celebra los símbolos del amor y la manera en que cada persona los hace propios. A través de esta narrativa, la colección se presenta como una invitación a expresar vínculos, emociones y gestos personales desde el estilo, sin reglas ni fórmulas establecidas.

En el centro de esta propuesta destacan nuevos diseños con llaves y candados dentro de Pandora Moments y Pandora Timeless. Estos símbolos representan las distintas maneras en que el amor abre puertas, corazones y posibilidades. Cada pieza está elaborada en diferentes estilos, metales y colores, mostrando la artesanía y atención al detalle que distinguen a Pandora.

Los directores creativos de Pandora, Francesco Terzo y Filippo Ficarelli, comparten:

“Esta colección nos recuerda que cada persona tiene su propia llave: un camino, un futuro y un amor que le pertenece. Se trata de celebrar lo que nos hace únicos y encontrar conexión en esa autenticidad.”

Los diseños románticos en forma de corazón también toman protagonismo, desde collares de Pandora Timeless con piedras de tres cortes brillantes, hasta charms más pequeños dentro de la nueva línea Pandora Minis. La personalización es un componente clave de la colección, con piezas que pueden grabarse con palabras, dibujos o incluso fotografías, transformando cada obsequio en un recuerdo profundamente personal.

Pandora también amplía su oferta de diamantes creados en laboratorio con piezas delicadas dentro de la colección Pandora Era, acompañadas de collares, brazaletes y aretes de aro en oro macizo de 14k, perfectos para un look de San Valentín elevado pero fácil de llevar todos los días.

Con símbolos clásicos y propuestas personalizables, Pandora convierte cada gesto en algo más que un regalo: en una expresión duradera de amor.