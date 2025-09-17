Suscríbete
Jaden Smith, hijo de Will Smith es el nuevo director creativo de Christian Louboutin

La marca escribe un nuevo capítulo en su historia al presentar a Jaden Smith como director creativo de la línea masculina de la Maison

September 17, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
Jaden Smith de 27 años, diseñará cuatro colecciones anuales que abarcarán calzado, bolsos, carteras y accesorios, y marcará el pulso creativo de campañas y experiencias, aportando su visión artística. Su debut oficial llegará en la pasarela masculina de París en 2026.

Jaden marca un paso importante en la evolución de la firma de lujo, 15 años después de ampliar su oferta al universo masculino.

El rapero y actor estadounidense Jaden Smith, hijo de Will Smith y Jada Pinkett Smith, se trasladará a París para asumir el cargo y presentará su primera colección en enero durante la Semana de la Moda de París.

El joven llega a Christian Louboutin como un huracán creativo para romper reglas y transformar la línea masculina en algo más que accesorios. Más que expandir un negocio, la estrategia de la firma es abrir la puerta a nuevas generaciones para que la línea masculina tenga ahora una personalidad propia con Jaden impulsando colecciones que hablan a un público joven y urbano sin perder la esencia de la maison.

