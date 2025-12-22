Miss Jamaica reaparece tras sufrir terrible accidente en Miss Universo

Un semana después de haber regresado de Tailandia a su tierra natal, Gabrielle Henry habló de la caída que le provocó estar casi un mes en terapia intensiva debidop a una hemorragia intracraneal con pérdida de conocimiento el pasado 19 de noviembre.

La modelo reapareció con un mensaje en sus redes sociales en medio de su recuperación. “En un tiempo que pide quietud y sanación, me siento agradecida de estar en Jamaica y de sentir la fuerza familiar de Jamaica que me rodea. Expreso mi más sincero agradecimiento a mi familia, a mis amigos por cada oración elevada en mi nombre por mis compatriotas jamaicanos, y a aquellos que estuvieron a mi lado en momentos tan visibles como invisibles”, escribió.

La joven de 29 años agradeció el cariño que ha recibido en las últimas semanas y dijo que se concentrará en su recuperación, “mientras continúo sanando, me inspira la forma en que los jamaiquinos se levantan después de la adversidad. Con el tiempo, más se compartirá. Por ahora, mi enfoque sigue siendo la curación, el propósito y el servicio”.