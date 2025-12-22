Suscríbete
Entretenimiento

Miss Jamaica reaparece tras sufrir terrible accidente en Miss Universo

Gabrielle Henry habló por primera vez tras caer en un evento preliminar del certamen de belleza

Diciembre 22, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
gabrielle-henry-miss-jamaica-miss-universo.jpeg

Un semana después de haber regresado de Tailandia a su tierra natal, Gabrielle Henry habló de la caída que le provocó estar casi un mes en terapia intensiva debidop a una hemorragia intracraneal con pérdida de conocimiento el pasado 19 de noviembre.

La modelo reapareció con un mensaje en sus redes sociales en medio de su recuperación. “En un tiempo que pide quietud y sanación, me siento agradecida de estar en Jamaica y de sentir la fuerza familiar de Jamaica que me rodea. Expreso mi más sincero agradecimiento a mi familia, a mis amigos por cada oración elevada en mi nombre por mis compatriotas jamaicanos, y a aquellos que estuvieron a mi lado en momentos tan visibles como invisibles”, escribió.

La joven de 29 años agradeció el cariño que ha recibido en las últimas semanas y dijo que se concentrará en su recuperación, “mientras continúo sanando, me inspira la forma en que los jamaiquinos se levantan después de la adversidad. Con el tiempo, más se compartirá. Por ahora, mi enfoque sigue siendo la curación, el propósito y el servicio”.

Miss Universo
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Relacionadas
Taylor Swift y Travis Kelce
Entretenimiento
“Pasé por dos rupturas en la primera mitad de esta gira”, la confesión más íntima de Taylor Swift
Diciembre 22, 2025
 · 
Tania Franco
Bad Bunny y J Balvin se reconcilian en México, ¿qué causó su distanciamiento?
Entretenimiento
Bad Bunny y J Balvin se reconcilian en México, ¿qué causó su distanciamiento?
Diciembre 22, 2025
 · 
Tania Franco
Timothée Chalamet y EsDeeKid revelan su verdadera identidad
Entretenimiento
Timothée Chalamet y EsDeeKid revelan su verdadera identidad, ¿todo fue una brillante campaña de marketing?
Diciembre 21, 2025
 · 
Tania Franco
Nicola Peltz, Brooklyn Beckham
Entretenimiento
Brooklyn Beckham bloquea a toda su familia y confirma la ruptura total del clan Beckham
Diciembre 21, 2025
 · 
Tania Franco
Eugenio Derbez (1).jpg
Entretenimiento
Eugenio Derbez le pone fin a su pleito con Victoria Ruffo
El actor prefiere hacer las paces con su ex y madre de su hijo José Eduardo, con quien ha tenido una compleja relación desde hace más de 30 años
Diciembre 21, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
gisele-bundchen-joaquim-valente--1200x675.jpg
Entretenimiento
Gisele Bündchen se casó en secreto con Joaquim Valente tras dar a luz a su bebé
Luego de que la pareja le dio la bienvenida a su primer hijo juntos en febrero de este año, celebró su enlace en su residencia de Florida
Diciembre 21, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
el-gran-diluvio-netflix.jpeg
Entretenimiento
De qué trata “El Gran Diluvio” la nueva película coreana de Netflix
La cinta se ha posicionado como una de las más vistas a nivel mundial en streaming
Diciembre 21, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
eiza-gonzalez-bad-bunny.jpeg
Entretenimiento
Eiza González, Luis Gerardo Méndez y Diego Boneta sorprenden en “La casita” de Bad Bunny
Los actores disfrutaron del penúltimo concierto del puertorriqueño en la CDMX
Diciembre 21, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez