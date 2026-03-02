Revista
¿Tom Holland y Zendaya se casaron en secreto? Esto es lo que se sabe

Una revelación en los SAG Awards 2026 de Law Roach y desatan rumores sobre una boda privada entre las estrellas de Hollywood.

Marzo 01, 2026 • 
Tania Franco
La relación entre Tom Holland y Zendaya vuelve a estar en el centro de la conversación. En las últimas horas, diversos reportes aseguran que la pareja podría haberse casado en secreto, luego de que Law Roach, estilista de confianza de Zendaya, insinuara en una entrevista reciente que “la boda ya pasó”. Se comprometieron oficialmente en julio de 2022

La declaración encendió las redes, especialmente porque llega semanas después de que Zendaya fuera vista luciendo una sencilla banda dorada en lugar de su anillo de compromiso, detalle que muchos interpretaron como una posible señal de matrimonio.

Hasta ahora, ni Tom Holland ni Zendaya han confirmado oficialmente la noticia. Tampoco sus representantes han emitido declaraciones públicas al respecto. Sin embargo, la posibilidad de una ceremonia íntima y privada encaja con el perfil reservado que ambos han mantenido sobre su relación desde que la hicieron pública.

Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
