Revista
Personalidades

Quién es Alexandra Saint Mleux, la esposa de Charles Leclerc

Te contamos lo que sabemos sobre la influencer que se casó en secreto con el piloto de la F1

Febrero 28, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
alexandra-esposa-de-charles-leclerc-quien-es.jpeg

El piloto monegasco Charles Leclerc de 28 años dio de qué hablar este domingo luego de que salió a la luz un video con su esposa vestida de novia, a bordo de un Ferrari 250 Testarossa, que vale 30 millones de euros, un auto de colección de 1957 con el que se dirigieron al altar.

La influencer apareció con un vestido blanco y con un ramo de flores en la mano, mientras que su esposo optó por un elegante traje.

A pocos días del arranque de la nueva temporada de Fórmula 1, ambos decidieron contraer matrimonio luego de haber anunciado su compromiso en noviembre del año pasado.

Luego de que se dieron a conocer fotos y videos de su boda, muchos se han preguntado quién es Alexandra Saint Mleux, la mujer que conquistó el corazón de Charles Leclerc, y a quien hemos visto en casi todos los compromisos del piloto en las pistas, junto a su inseparable perrito Leo.

Saint Mleux es una influencer, modelo y creadora de contenido de estilo de vida, moda, viajes, arte y su rutina diaria, tiene 23 años, de padre argentino y madre mexicana. Nacida el 19 de junio de 2002 en Beaulie-sur-Mer, Francia.

Estudió Historia del Arte en el École du Louvre en París. En TikTok tiene dos millones de seguidores y en Instagram más de un millón y medio. Es políglota, puede comunicarse fluidamente en español, francés e inglés.

Su historia de amor con Charles comenzó durante una edición de París Fashion Week en marzo de 2023, cuando Leclerc, quien había terminado con Charlotte Siné, acudió como invitado al desfile donde conoció a la guapa creadora de contenido, y aunque ambos vivían en Mónaco, fue en la capital francesa donde se flecharon. Sin embargo, no fue hasta meses después cuando hicieron oficial su romance tras acudir de la mano como espectadores al torno de Wimbledon en Londres.

Charles Leclerc Alexandra Saint Mleux
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Relacionadas
Karla Souza, orgullo mexicano que conquista Hollywood y el streaming global
Personalidades
Karla Souza, orgullo mexicano que conquista Hollywood y el streaming global
Febrero 23, 2026
 · 
Tania Franco
Eric Dane y el mensaje que dejó a sus hijas antes de morir
Personalidades
Eric Dane y el mensaje que dejó a sus hijas antes de morir
Febrero 20, 2026
 · 
Tania Franco
¿Qué es la ELA? La enfermedad que le quitó la vida a Eric Dane a sus 53 años
Personalidades
¿Qué es la ELA? La enfermedad que le quitó la vida a Eric Dane a sus 53 años
Febrero 19, 2026
 · 
Tania Franco
John-y-Carolyn- Bessette-Kennedy.png
Personalidades
Carolyn Bessette-Kennedy: la historia detrás del ícono silencioso de los 90
Febrero 17, 2026
 · 
Vanessa Villalba Alcocer
hijos de carlos salinas
Personalidades
Los hijos de Carlos Salinas de Gortari: así son sus vidas hoy
Marzo 06, 2021
 · 
Comercial
Quien-es-Ninfa-Salinas-la-supuesta-novia-de-Omar-Garcia-Harfuch
Personalidades
Quién es Ninfa Salinas, la supuesta novia de Omar García Harfuch
Enero 26, 2023
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
ale-rubio..png
Personalidades
Ale Rubio, empodera en la industria del wellness dejando atrás la exigencia de los cuerpos ideales
En una industria que durante años estuvo dominada por la exigencia, los cuerpos ideales y las fórmulas universales, Ale Rubio decidió tomar un camino distinto, más honesto, humano y profundamente alineado con la realidad de quienes buscan bienestar sin extremos
Febrero 13, 2026
Álvaro Falla es el nuevo director del Abierto Mexicano de Tenis
Personalidades
Álvaro Falla es el nuevo director del Abierto Mexicano de Tenis
Enero 31, 2023
 · 
Diana Laura Sánchez