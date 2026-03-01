Quién es Alexandra Saint Mleux, la esposa de Charles Leclerc

El piloto monegasco Charles Leclerc de 28 años dio de qué hablar este domingo luego de que salió a la luz un video con su esposa vestida de novia, a bordo de un Ferrari 250 Testarossa, que vale 30 millones de euros, un auto de colección de 1957 con el que se dirigieron al altar.

La influencer apareció con un vestido blanco y con un ramo de flores en la mano, mientras que su esposo optó por un elegante traje.

A pocos días del arranque de la nueva temporada de Fórmula 1, ambos decidieron contraer matrimonio luego de haber anunciado su compromiso en noviembre del año pasado.

Luego de que se dieron a conocer fotos y videos de su boda, muchos se han preguntado quién es Alexandra Saint Mleux, la mujer que conquistó el corazón de Charles Leclerc, y a quien hemos visto en casi todos los compromisos del piloto en las pistas, junto a su inseparable perrito Leo.

Saint Mleux es una influencer, modelo y creadora de contenido de estilo de vida, moda, viajes, arte y su rutina diaria, tiene 23 años, de padre argentino y madre mexicana. Nacida el 19 de junio de 2002 en Beaulie-sur-Mer, Francia.

Estudió Historia del Arte en el École du Louvre en París. En TikTok tiene dos millones de seguidores y en Instagram más de un millón y medio. Es políglota, puede comunicarse fluidamente en español, francés e inglés.

Su historia de amor con Charles comenzó durante una edición de París Fashion Week en marzo de 2023, cuando Leclerc, quien había terminado con Charlotte Siné, acudió como invitado al desfile donde conoció a la guapa creadora de contenido, y aunque ambos vivían en Mónaco, fue en la capital francesa donde se flecharon. Sin embargo, no fue hasta meses después cuando hicieron oficial su romance tras acudir de la mano como espectadores al torno de Wimbledon en Londres.