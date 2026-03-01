Revista
Entretenimiento

Madonna y Alberto Guerra se reencuentran en Milán Fashion Week

La cantante y el embajador mexicano, embajadores de la fragancia The One, estuvieron juntos en el desfile de Dolce & Gabbana

Febrero 28, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
madonna.jpeg

Madonna y Alberto Guerra volvieron a acaparar los titulares tras su encuentro en el desfile de moda Otoño-Invierno 2026-2027, donde ambos se saludaron de beso y abrazo. En primera fila, el actor mexicano se sentó junto a su esposa, la actriz Zuria Vega, quien lo acompañó a este importante compromiso.

La “reina del pop”, se acercó a Alberto Guerra para saludarlo con un beso en la mejilla, además le dijo unas palabras al oído y le sonrío, mientras que Zuria permaneció en su lugar sin saludar a Madonna, dicho momento comenzó a circular en redes sociales.

Cabe recordar que en 2024, la artista vio a Guerra en la serie Griselda de Netflix y fue por su actuación que decidió invitarlo a participar en una sesión fotográfica que despertó rumores de romance, sin embargo, el actor se encargó de aclarar que únicamente tenían un vínculo profesional.

Después de la colaboración que hicieron juntos, Madonna lo invitó a su concierto en la CDMX para formar parte del segmento del show en el que solía invitar a alguna celebridad, y más adelante volvieron a trabajar juntos en la promoción de fragancias de Dolce & Gabbana.

El look de Madonna

El atuendo que llevó la “reina del pop” al desfile, rinde homenaje a la moda italiana entre encajes y satén, luciendo una figura seductora. Madonna optó por un look compuesto por un vestido lencero con corsé total black, confeccionado en satén de seda y encaje, que complementó con unos zapatos negros de punta.

madonna.jpeg

Los looks de Zuria Vega y Alberto Guerra

Los famosos llevaron looks de impacto, él combinó unos pantalones de vestir oscuros con una camisa azul claro y un blazer de tono más fuerte, que complementó con una corbata. Por su parte, Zuria lució un traje negro con rayas blancas, debajo llevó una camisa azul con aplicaciones negras y un bra de encaje para darle un toque sensual.

alberto-guerra-zuria-vega.jpeg

Madonna Alberto Guerra Milan Fashion Week
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Relacionadas
Benny Blanco responde a las críticas que ha recibido en Jimmy Kimmel Live!
Entretenimiento
Benny Blanco responde a las críticas que ha recibido en Jimmy Kimmel Live!
Febrero 27, 2026
 · 
Tania Franco
kate-moss-milan.jpeg
Moda
Kate Moss vuelve a las pasarelas con Gucci en Milán Fashion Week
Febrero 27, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
shakira peru.jpg
Entretenimiento
Shakira es nominada al Salón de la Fama del Rock & Roll
Febrero 27, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
eiza-gonzalez-mexico.jpg
Entretenimiento
Eiza González rompió el silencio sobre su lucha con los trastornos alimenticios
Febrero 27, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
La verdad detrás del romance entre Sarah Jessica Parker y JFK Jr.
Entretenimiento
La verdad detrás del romance entre Sarah Jessica Parker y JFK Jr.
La actriz de Sex & the City recordó su breve relación con John F. Kennedy Jr. y explicó por qué hoy prefiere hablar de él con cautela y respeto
Febrero 26, 2026
 · 
Tania Franco
sandra-echeverria.jpg
Entretenimiento
Sandra Echeverría denuncia haber sido víctima de un millonario fraude
La actriz explicó que tanto ella como cerca de mil personas más perdieron sus ahorros que acumularon durante años
Febrero 26, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
luis-carlos-origel-andrea-legarreta.jpeg
Entretenimiento
Luis Carlos Origel revela si ya se quiere casar con Andrea Legarreta
Tras una romántica escapada el Día de San Valentin en San Miguel de Allende, el influencer fitness Luis Carlos Origel reveló si está entre sus planes llegar al altar con la conductora
Febrero 26, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
¿Quién es Rafael Olarra? El hombre vinculado sentimentalmente a Pedro Pascal
Entretenimiento
¿Quién es Rafael Olarra? El hombre vinculado sentimentalmente a Pedro Pascal
Las imágenes que desataron rumores sobre la vida sentimental del actor más reservado de Hollywood
Febrero 17, 2026
 · 
Tania Franco