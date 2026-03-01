Madonna y Alberto Guerra se reencuentran en Milán Fashion Week

Madonna y Alberto Guerra volvieron a acaparar los titulares tras su encuentro en el desfile de moda Otoño-Invierno 2026-2027, donde ambos se saludaron de beso y abrazo. En primera fila, el actor mexicano se sentó junto a su esposa, la actriz Zuria Vega, quien lo acompañó a este importante compromiso.

La “reina del pop”, se acercó a Alberto Guerra para saludarlo con un beso en la mejilla, además le dijo unas palabras al oído y le sonrío, mientras que Zuria permaneció en su lugar sin saludar a Madonna, dicho momento comenzó a circular en redes sociales.

Cabe recordar que en 2024, la artista vio a Guerra en la serie Griselda de Netflix y fue por su actuación que decidió invitarlo a participar en una sesión fotográfica que despertó rumores de romance, sin embargo, el actor se encargó de aclarar que únicamente tenían un vínculo profesional.

Después de la colaboración que hicieron juntos, Madonna lo invitó a su concierto en la CDMX para formar parte del segmento del show en el que solía invitar a alguna celebridad, y más adelante volvieron a trabajar juntos en la promoción de fragancias de Dolce & Gabbana.

El look de Madonna

El atuendo que llevó la “reina del pop” al desfile, rinde homenaje a la moda italiana entre encajes y satén, luciendo una figura seductora. Madonna optó por un look compuesto por un vestido lencero con corsé total black, confeccionado en satén de seda y encaje, que complementó con unos zapatos negros de punta.

Los looks de Zuria Vega y Alberto Guerra

Los famosos llevaron looks de impacto, él combinó unos pantalones de vestir oscuros con una camisa azul claro y un blazer de tono más fuerte, que complementó con una corbata. Por su parte, Zuria lució un traje negro con rayas blancas, debajo llevó una camisa azul con aplicaciones negras y un bra de encaje para darle un toque sensual.