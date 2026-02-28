Revista
El día en el que Britney Spears predijo el éxito global de Shakira

Una entrevista de 2001 resurge en redes y muestra cómo Britney anticipó que Shakira “sería enorme” en el mercado estadounidense

Febrero 28, 2026 
Tania Franco
Getty Images.

Un video de archivo se ha vuelto viral en redes sociales, en él, Britney Spears habla sobre su primer encuentro con Shakira y predice, con sorprendente claridad, el éxito que la colombiana tendría en Estados Unidos.

El momento ocurrió alrededor de 2001, cuando ambas coincidieron en los estudios Universal en Los Ángeles. Mientras Shakira filmaba el videoclip de Whenever, Wherever, Britney grababa I’m a Slave 4 U. Dos artistas en plena expansión internacional, compartiendo pasillos sin imaginar que una de ellas estaba a punto de conquistar el mercado anglo.

Sí, la conocí. Estaba como a dos sets de grabación del mío cuando estaba filmando un video. Y es tan dulce y tan hermosa. Ya la había escuchado cantar antes. Va a ser realmente enorme en Estados Unidos.
Britney Spears.

La frase, pronunciada hace más de dos décadas, hoy parece una profecía cumplida. Shakira no solo logró consolidarse en el mercado estadounidense, sino que se convirtió en una de las artistas latinas más influyentes a nivel global, con múltiples premios, presentaciones en el Super Bowl y récords de streaming. Además, rompió un récord histórico al superar los $409.5 millones de dólares del “Luis Miguel Tour 23-24", estableciendo una nueva marca para música latina.

Tania Franco
