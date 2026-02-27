Revista
Entretenimiento

Los guantes de Bridgerton que también conquistaron a la realeza: la historia real de Cornelia James

En Bridgerton, cada detalle del vestuario habla de elegancia, protocolo y tradición. Lo que pocos saben es que algunos de los guantes que provocan la estética de la serie no son una fantasía del departamento de vestuario, sino que remiten a una casa histórica que ha vestido a generaciones de la realeza británica: la firma Cornelia James

Febrero 27, 2026 • 
Regina Cuevas de la Fuente
Cornelia-James-gloves Bridgerton.jpg

Más de 40 años como proveedor oficial de la Reina

La firma obtuvo el Royal Warrant —el reconocimiento que acredita a los proveedores oficiales de la monarquía— en 1979, título que mantuvo hasta la muerte de Isabel II en 2022. Durante décadas, la imagen de la reina saludando con su inconfundible mano enguantada formó parte del imaginario colectivo, y muchos de esos guantes provenían de este taller británico.

De Isabel II a Lady Di: los guantes como código de elegancia

El uso de estos accesorios trascendió por generaciones. Además de la reina, otras figuras como Diana, Princess of Wales, la Reina Madre y varias princesas europeas también llevaron diseños de la casa.

Cornelia-James-guantes-de Bridgerton.jpg

El relevo contemporáneo: Catherine, Princess of Wales mantiene la tradición

Hoy, la tradición continúa con la actual Princesa de Gales, quien recurre frecuentemente a la marca para actos oficiales, servicios religiosos o eventos públicos, reafirmando la conexión entre el accesorio clásico y la imagen moderna de la monarquía.

Aunque la serie de Bridgerton es una recreación estilizada del periodo Regencia, su lenguaje visual habla directamente de códigos aristocráticos que sobrevivieron hasta el siglo XX: el guante como símbolo de estatus y etiqueta social, la artesanía hecha a mano, y la continuidad de tradiciones vestimentarias en la alta sociedad.

La propia firma explica que la diseñadora de vestuario original, Ellen Mirojnick, contactó directamente a Cornelia James para conseguir diseños históricamente adecuados para la serie. El personaje de Daphne Bridgerton fue estilizado con el modelo “India”, combinado con su vestido azul imperio en pantalla.

Precisamente esos valores son los que han mantenido vigente a Cornelia James durante casi ocho décadas, desde la austeridad de la posguerra hasta la cultura pop contemporánea.

Bridgerton
Regina Cuevas de la Fuente
Relacionadas
“No es divertido estar exhibido”: Avan Jogia habla sin filtros sobre las escenas eróticas con Dove Cameron
Entretenimiento
“No es divertido estar exhibido”: Avan Jogia habla sin filtros sobre las escenas eróticas con Dove Cameron
Febrero 26, 2026
 · 
Tania Franco
bad-bunny-gabriela.jpeg
Entretenimiento
Bad Bunny habría regresado con su ex Gabriela Berlingeri; así fueron captados
Febrero 26, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
luis-carlos-origel-andrea-legarreta.jpeg
Entretenimiento
Luis Carlos Origel revela si ya se quiere casar con Andrea Legarreta
Febrero 26, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
penelope-cruz.jpeg
Entretenimiento
Penélope Cruz promociona su nueva película y sorprende con cambio de look
Febrero 26, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
¿Cuál fue el plan de Pedro Pascal para su última cita romántica con Rafael Olarra?
Entretenimiento
¿Cuál fue el plan de Pedro Pascal para su última cita romántica con Rafael Olarra?
El actor chileno fue visto disfrutando una salida íntima con Rafael Olarra, en una salida marcada por gestos de cercanía y complicidad en Nueva York
Febrero 25, 2026
 · 
Tania Franco
Unfamiliar-la-exitosa-serie-de-Netflix.jpg
Entretenimiento
Unfamiliar, la serie de espías que domina Netflix
Si buscas una serie llena de tensión, conspiraciones y giros constantes, Unfamiliar se ha convertido en una de las producciones más vistas de Netflix y en la opción ideal para un maratón de fin de semana
Febrero 26, 2026
 · 
Regina Cuevas de la Fuente
“Es una compañera maravillosa, divertida, generosa…”: Miguel Ángel Silvestre sobre Belinda
Entretenimiento
“Es una compañera maravillosa, divertida, generosa…”: Miguel Ángel Silvestre sobre Belinda
Ambos celebran en Madrid el inicio de grabaciones de Carlota, y Belinda sorprendió al elenco español
Febrero 25, 2026
 · 
Tania Franco
¿Quién es Rafael Olarra? El hombre vinculado sentimentalmente a Pedro Pascal
Entretenimiento
¿Quién es Rafael Olarra? El hombre vinculado sentimentalmente a Pedro Pascal
Las imágenes que desataron rumores sobre la vida sentimental del actor más reservado de Hollywood
Febrero 17, 2026
 · 
Tania Franco