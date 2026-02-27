Los guantes de Bridgerton que también conquistaron a la realeza: la historia real de Cornelia James

Más de 40 años como proveedor oficial de la Reina

La firma obtuvo el Royal Warrant —el reconocimiento que acredita a los proveedores oficiales de la monarquía— en 1979, título que mantuvo hasta la muerte de Isabel II en 2022. Durante décadas, la imagen de la reina saludando con su inconfundible mano enguantada formó parte del imaginario colectivo, y muchos de esos guantes provenían de este taller británico.

De Isabel II a Lady Di: los guantes como código de elegancia

El uso de estos accesorios trascendió por generaciones. Además de la reina, otras figuras como Diana, Princess of Wales, la Reina Madre y varias princesas europeas también llevaron diseños de la casa.

El relevo contemporáneo: Catherine, Princess of Wales mantiene la tradición

Hoy, la tradición continúa con la actual Princesa de Gales, quien recurre frecuentemente a la marca para actos oficiales, servicios religiosos o eventos públicos, reafirmando la conexión entre el accesorio clásico y la imagen moderna de la monarquía.

Aunque la serie de Bridgerton es una recreación estilizada del periodo Regencia, su lenguaje visual habla directamente de códigos aristocráticos que sobrevivieron hasta el siglo XX: el guante como símbolo de estatus y etiqueta social, la artesanía hecha a mano, y la continuidad de tradiciones vestimentarias en la alta sociedad.

La propia firma explica que la diseñadora de vestuario original, Ellen Mirojnick, contactó directamente a Cornelia James para conseguir diseños históricamente adecuados para la serie. El personaje de Daphne Bridgerton fue estilizado con el modelo “India”, combinado con su vestido azul imperio en pantalla.

Precisamente esos valores son los que han mantenido vigente a Cornelia James durante casi ocho décadas, desde la austeridad de la posguerra hasta la cultura pop contemporánea.

