Suscríbete

Bridgerton

bridgerton-4.jpeg
Entretenimiento
Cuándo se estrena en Netflix la parte 2 de Bridgerton temporada 4
La exitosa serie que combina romance e intriga en una reinvención fantástica de la era de la Regencia en Inglaterra de 1810 a 1820 estrena su cuarta temporada
Enero 29, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez