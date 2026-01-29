Suscríbete
Cuándo se estrena en Netflix la parte 2 de Bridgerton temporada 4

La exitosa serie que combina romance e intriga en una reinvención fantástica de la era de la Regencia en Inglaterra de 1810 a 1820 estrena su cuarta temporada

Enero 29, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
La plataforma de Netflix dividió la temporada 4 en dos; los cuatro episodios de la parte 1 se estrenan este jueves y los otros cuatro capítulos restantes de la parte 2 debutan el 26 de febrero.

La serie basada en las novelas escritas por Julia Quinn, “Los Bridgerton”, ha sido todo un éxito; se centra en las historias de amor de los ocho hijos de la familia. Cada temporada ha puesto el foco en una pareja de amantes en particular.

La temporada 4 inspirada en el tercer libro de la saga titulado “An Ofter from a Gentleman”, abordará una trama con ecos de “la cenicienta”, pues mostrará los amores entre el aristocrático Benedict Bridgerton (Luke Thompson) y Sophie Baek (Yerin Ha).

Según la sinopsis oficial, los nuevos episodios giran “en torno al bohemio Benedict, segundo hijo de la familia, quien se niega a sentar cabeza a pesar de las súplicas de su madre, lady Violet Bidgerton (Ruth Gemmell), todo cambia en el baile de máscaras, donde una misteriosa mujer con un vestido plateado llama su atención. Con la ayuda de su reacia hermana Eloise (Claudia Jessie), Benedict se propone descubrir la identidad de la joven. Sin embargo, la mujr que ha cautivado su corazón no es una dama de alta sociedad, sino una ingeniosa criada llamada Sophie Baek, que trabaja para la imponente Araminta Gun (Katie Leung).

Los nuevos episodios también explorarán a otras dos parejas de la familia: la formada por Francesca y John, y la de Collin y Penelope, quien enfrenta nuevos desafíos ahora que todos saben de su trabajo como Lady Whistledown, el seudónimon de la autora de un pantinfleto de chsmes.

Bridgerton
