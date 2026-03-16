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¿Se revela quién será el conductor de los próximos Oscar? El video final de la ceremonia desata teorías

Un sketch emitido al final de los Premios Oscar mostró a Conan O’Brien “desapareciendo” mientras su camerino cambiaba de nombre por el del popular creador de YouTube, lo que provocó especulaciones sobre el próximo anfitrión

Marzo 16, 2026 • 
Tania Franco
¿Se revela quién será el conductor de los próximos Oscar? El video final de la ceremonia desata teorías - MrBeast

Getty Images.

La 98.ª edición de los Premios Oscar dejó una escena que rápidamente se volvió tema de conversación entre los fans del cine y las redes sociales. Al final de la transmisión, la Academia emitió un video humorístico protagonizado por Conan O’Brien, conductor de la gala de este año, que muchos interpretaron como una posible pista sobre el anfitrión de la próxima ceremonia.

En el sketch, O’Brien aparece en su camerino tras la gala y, en tono cómico, simula su muerte. Instantes después, el nombre en la puerta cambia inesperadamente por el de MrBeast, el popular creador de contenido de YouTube.

El momento, breve pero llamativo, dejó abierta la especulación entre los espectadores: ¿se trató solo de una broma o de una pista sobre el futuro de la ceremonia?

¿Se revela quién será el conductor de los próximos Oscar? El video final de la ceremonia desata teorías - MrBeast

Historias de Instagram: MrBeast.

La posibilidad ha generado conversación especialmente porque la Academia anunció recientemente que los Oscar comenzarán a transmitirse completamente en YouTube a partir de 2029, lo que acercaría el evento a nuevas audiencias digitales. MrBeast compartió en sus historias de Instagram la captura con su nombre.

Por ahora, no existe confirmación oficial sobre el conductor de la próxima edición, pero el inesperado cameo de MrBeast en el video final ya encendió el debate sobre cómo podría evolucionar la gala en los próximos años.

MrBeast Oscares
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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