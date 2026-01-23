Lifestyle
MrBeast
El creador de contenido de Youtube más grande del mundo, dueño de los chocolates Feastables e inversionista en Beast Games de Amazon Prime. Con una fortuna millonaria y una fama global.
Entretenimiento
Eugenio Derbez revela lo que más le sorprendió de la millonaria producción de MrBeast
El actor mexicano formó parte del especial promocional de Amazon donde 30 celebridades compiten por un millón de dólares y reveló lo que más le impactó
Enero 23, 2026
·
Tania Franco