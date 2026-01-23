Suscríbete
Eugenio Derbez revela lo que más le sorprendió de la millonaria producción de MrBeast

El actor mexicano formó parte del especial promocional de Amazon donde 30 celebridades compiten por un millón de dólares y reveló lo que más le impactó

Enero 23, 2026 • 
Tania Franco
En días recientes, Eugenio Derbez y MrBeast han acaparado la atención tras ser vistos llegando en helicóptero a la comunidad de San Andrés Tepetitlán, en el Estado de México, un hecho que rápidamente se viralizó en redes sociales. La visita no solo llamó la atención por la espectacularidad del arribo, sino por el contexto: el creador de contenido más influyente del mundo visitó una zona donde los índices de pobreza superan a más de la mitad de la población, llevando apoyos económicos directos y mostrando interés por la cultura local junto al actor mexicano.

¿Por qué MrBeast vino a México?

Considerado el youtuber más importante del mundo, con una fortuna multimillonaria construida a partir de contenido viral, retos de gran escala y producciones millonarias, el creador también es conocido por destinar una parte significativa de sus ingresos a proyectos sociales a través de MrBeast Philanthropy. De acuerdo con reportes, el influencer estaría incluso impulsando la construcción de una escuela de nivel medio superior en esta región, como parte de sus iniciativas de ayuda comunitaria.

Eugenio Derbez revela cómo fue estar en una producción de MrBeast

En este contexto, Eugenio Derbez participó en un video promocional de Beast Games 2, el ambicioso proyecto de Amazon, donde 30 celebridades internacionales compiten por un premio de un millón de dólares que sería donado a la caridad seleccionada por el ganador. Entre los participantes destacan figuras como Paris Hilton, Kevin Hart, Josh Peck, además del propio Derbez, quien describió la experiencia como un reto de gran escala, muy distinto a cualquier otro formato televisivo tradicional.

Entramos a las 8 de la mañana y yo — que quedé en cuarto lugar — todavía no era de los tres últimos, salí a las nueve y media de la noche. Llevábamos más de doce horas, fue agotador.
Contó que su participación en el video de MrBeast fue uno de los retos más exigentes que ha vivido en un set. Sin embargo, lo que más lo sorprendió fue el nivel de producción de su último reto, donde los participantes podían literalmente pedir cualquier cosa: desde objetos hasta personas, con miles de individuos listos para cumplirlo en tiempo real.

Fíjate el nivel de producción. Están contratadas 10,000 personas allá afuera, en todos Los Ángeles, que están listas para lo que ustedes quieran. Lo que tú quieras.
Eugenio Derbez.

Derbez pidió un payaso para generar material y salir más tiempo en el video. Pero al final, de ese reto solo salió victorioso uno, y desafortunadamente, Eugenio no fue el ganador. Sin embargo, de ahí nació su relación actual con el Youtuber, siendo que el video recibió olas de comentarios apoyando al mexicano.

La participación de Eugenio Derbez en este proyecto refuerza su presencia en producciones internacionales y lo coloca dentro de uno de los contenidos más esperados del ecosistema digital y del streaming. Un espectáculo masivo con impacto social, una fórmula que continúa redefiniendo la forma en que el entretenimiento global se conecta con causas reales.

Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
