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¡El momento viral de Macaulay Culkin! Sorprende al pedir selfies a otras celebridades

El actor sorprendió al pedir fotos con estrellas como Emma Watson, Charlize Theron y Robert Pattinson durante un exclusivo evento previo a los Óscar.

Marzo 13, 2026 • 
Tania Franco
¡El momento viral de Macaulay Culkin! Sorprende al pedir selfies a otras celebridades

Emma McIntyre/Getty Images for W Magazine

En Hollywood, incluso las estrellas pueden convertirse en fans. Así lo demostró Macaulay Culkin, quien protagonizó un momento tan espontáneo como divertido durante una cena íntima organizada por W Magazine y Dior previa a los premios Óscar.

El actor fue visto pidiendo selfies a varias celebridades presentes en el evento celebrado en Beverly Hills. Entre los invitados con los que posó estuvieron Emma Watson, Charlize Theron, Robert Pattinson, Priyanka Chopra Jonas y Nick Jonas, generando uno de los momentos más comentados de la noche.

¡El momento viral de Macaulay Culkin! Sorprende al pedir selfies a otras celebridades

Emma McIntyre/Getty Images for W Magazine

En una de las imágenes también aparece Jeff Goldblum, quien compartió el divertido instante junto a Culkin y otras figuras de la industria. La escena capturada durante la velada muestra al protagonista de Mi pobre angelito tomándose selfies con los invitados, olvidando por un momento que él mismo es una de las figuras más reconocidas del cine. El gesto espontáneo no tardó en llamar la atención en redes, donde muchos celebraron la naturalidad del actor.

El evento reunió a distintas personalidades del cine y el entretenimiento días antes de los Premios Oscar, en una de las citas más exclusivas previas a la gran noche de Hollywood.

Macauly Culkin Emma Watson Charlize Theron Oscares Nick Jonas Priyanka Chopra
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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