Cristian Castro estrena romance con la empresaria Victoria Kühne

El famoso artista Cristian Castro está estrenando romance con la productora, compositora y empresaria Victoria, quien subió una foto en la que aparece muy cercana al intérprete, abrazándolo y dándole un beso en la mejilla, mientras él sonríe y la toma de las manos.

Victoria publicó la imagen dentro de un restaurante neoyorquino acompañada de la frase, “with my love in NY”. En sus historias de Instagram, el intérprete también reposteó la foto en la que incluyó el mensaje, “boyfriend reveal”.

La joven se dedica a la música desde 14 años y ahora se encarga de la empresa fundada por sus progenitores. Fue una colaboración musical la que derivó en un romance entre el cantante y la empresaria. Victoria es fundadora de Victoria Records, uno de los estudios de grabación más relevantes en Latinoamérica, con sede en Monterrey, valuado en 25 millones de dólares.