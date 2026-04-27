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Cristian Castro estrena romance con la empresaria Victoria Kühne

La regiomontana compartió una foto junto al artista durante un viaje a Nueva York

Abril 27, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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El famoso artista Cristian Castro está estrenando romance con la productora, compositora y empresaria Victoria, quien subió una foto en la que aparece muy cercana al intérprete, abrazándolo y dándole un beso en la mejilla, mientras él sonríe y la toma de las manos.

Victoria publicó la imagen dentro de un restaurante neoyorquino acompañada de la frase, “with my love in NY”. En sus historias de Instagram, el intérprete también reposteó la foto en la que incluyó el mensaje, “boyfriend reveal”.

La joven se dedica a la música desde 14 años y ahora se encarga de la empresa fundada por sus progenitores. Fue una colaboración musical la que derivó en un romance entre el cantante y la empresaria. Victoria es fundadora de Victoria Records, uno de los estudios de grabación más relevantes en Latinoamérica, con sede en Monterrey, valuado en 25 millones de dólares.

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Cristian Castro
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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