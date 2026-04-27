“Santita": de qué trata la nueva serie mexicana de Netflix
La plataforma de streaming incorporó a su catálogo la producción que combina drama, romance y tenas sociales, y que ha llamado la atención por abordar la discapacidad y las segundas oportunidades desde una perspectiva poco convencional
La serie se estrenó hace unos días, fecha en la que estuvo disponible su primera temporada completa para el público. La historia gira en torno a María José Cano, conocida como “Santita”, una ginecóloga cuya vida cambia radicalmente tras sufrir un accidente automovilístico que la deja con una discapacidad motriz. A raíz de este hecho, decide abandonar en el altar a Alejandro, el amor de su vida.
Dos décadas después, el pasado regresa cuando Alejandro reaparece con una petición inesperada, obligando a la protagonista a confrontar decisiones que marcaron su vida personal y profesional.
La trama se desarrolla entre conflictos emocionales, dilemas éticos y situaciones vinculadas a su labor médica, en un contexto donde también se exploran temas como el duelo, la resiliencia, la salud reproductiva y las relaciones afectivas complejas.
Además, la serie propone una narrativa que rompe estereotipos al presentar a una mujer independiente, irónica y con contradicciones, alejándose de representaciones tradicionales de personajes con discapacidad.
Santita es protagonizada por Paulina Dávila y Gael García Bernal, bajo la dirección de Rodrigo García Barcha. La serie fue filmada en ciudades como Tijuana y CDMX.