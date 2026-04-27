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“Santita": de qué trata la nueva serie mexicana de Netflix

La plataforma de streaming incorporó a su catálogo la producción que combina drama, romance y tenas sociales, y que ha llamado la atención por abordar la discapacidad y las segundas oportunidades desde una perspectiva poco convencional

Abril 27, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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La serie se estrenó hace unos días, fecha en la que estuvo disponible su primera temporada completa para el público. La historia gira en torno a María José Cano, conocida como “Santita”, una ginecóloga cuya vida cambia radicalmente tras sufrir un accidente automovilístico que la deja con una discapacidad motriz. A raíz de este hecho, decide abandonar en el altar a Alejandro, el amor de su vida.

Dos décadas después, el pasado regresa cuando Alejandro reaparece con una petición inesperada, obligando a la protagonista a confrontar decisiones que marcaron su vida personal y profesional.

La trama se desarrolla entre conflictos emocionales, dilemas éticos y situaciones vinculadas a su labor médica, en un contexto donde también se exploran temas como el duelo, la resiliencia, la salud reproductiva y las relaciones afectivas complejas.

Además, la serie propone una narrativa que rompe estereotipos al presentar a una mujer independiente, irónica y con contradicciones, alejándose de representaciones tradicionales de personajes con discapacidad.

Santita es protagonizada por Paulina Dávila y Gael García Bernal, bajo la dirección de Rodrigo García Barcha. La serie fue filmada en ciudades como Tijuana y CDMX.

Netflix
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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