Paris Jackson se pronuncia en contra de la película de su padre Michael Jackson

La hija del “rey del pop”, criticó la veracidad de la cinta y expresó, “hay mucho endulzamiento, como si la narrativa estuviera controlada. Hay mucha inexactitud y muchas mentiras descaradas. Al finl, eso no me convence. No me gusta la deshonestidad. Hablé y no me escucharon, así que me largué”, comentó y dejó claro que aunque al principio fue parte del proyecto, al fina no participó por estas diferencias.

“Lo que pasa en estas películas biográficas es que ... es Hollywood, es un mundo de fantasía, no es real. Pero te lo venden como si fuera real”, añadió.

Además, Paris dijo que Janet Jackson, hermana del “rey del pop”, fue contactada para ser representada en Michael, pero ella declinó la invitación. “Ojalá todos estuvieran en la película. Se lo propusieron a Janet, pero dijo que no, así que hay que respetar su decisión”.

La nueva cinta protagonizada por su sobrino, Jaafar Jackso recorre la vida del artista desde sus inicios hasta su consolidación como ícono mundial, abordando su trayectoria musical dentro y fuera de los escenarios. Aunque destaca su genio musical, llega en medio de nuevas acusaciones contra el cantante, lo que genera debate sobre cómo se abordan los aspectos más oscuros de su vida.