Diego Luna vuelve a la pantalla con Karla Souza para México 86

La cinta promete transportar a los fans del futbol a uno de los mundiales más memorables de todos los tiempos. Su estreno llegará a Netflix el próximo 5 de junio, en plena fiebre mundialista.

Por lo pronto, Netflix reveló el primer tráiler de la película que contará una historia poco conocida, pero que se desarrolló en uno de los despachos de los hombres más poderosos del futbol y del entretenimiento para que el país se convirtiera nuevamente en sede de la Copa del Mundo.

La cinta también cuenta con la participación de Daniel Giménez Cacho, Álvaro Guerrero, Memo Villegas y Juan Pablo Fernández, mostrará una trama con el guión de Daniel Krauze y la dirección de Gabriel Ripstein, bajo hechos reales y elementos de ficción, sin dejar de lado la sátira y el humor negro mexicano.

En esta producción veremos a Diego Luna meterse en la piel de Martín de la Torre, un burócrata mexicana que se convierte en pieza clave para que México organice la Copa del Mundo de 1986, torneo en el que Argentina se alzaría con el triunfo.

Tal y como pasó en los hechos, tras la renuncia de Colombia, México se encontró con la oportunidad de organizar el torneo por segunda ocasión, momento en el que surge Martín, un hombre ajeno al mundo del futbol, pero cuyas habilidades le permitirán persuadir a más de un dirigente, por lo que se verá inmerso en enfrentamientos con otros países interesados, negociaciones políticas y estrategias poco convenciones para lograr que México se quedara con el Mundial.

Mientras que Karla Souza da vida a su pareja, Daniel Giménez interpreta a un personaje inspirado en Emilio Azcárraga Milmo, uno de los altos mandos de los medios y del futbol en aquel momento. El actor Memo Villegas aparece como jugador de la Selección Mexicana, además de participaciones del comentarista Juan Pablo Fernández, como su padre, José Ramón Fernández, y el actor Álvaro Guerrero.