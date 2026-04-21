Joe Jonas confirma su romance con la modelo Tatiana Gabriela

Tras viajar juntos a Puerto Rico, de donde es originaria la bailarina y modelo, la pareja hizo pública su relación, dejándose ver muy felices y enamorados.

La nueva novia de Joe Jonas tiene 28 años y lleva saliendo con él desde el verano del año pasado, tal y como señaló People.

Con una tierna foto en blanco y negro tomada en un fotomatón, confirmaron que están juntos como pareja. Joe también compartió en su Youtube momentos de su viaje, donde se les ve paseando juntos, cenando en varios restaurantes y más. Además, reveló que “Tati”, como le dice de cariño, le está enseñando a hablar español.

Esta es la primera vez que la modelo aparece en las redes sociales del cantante. Fue People quien habló a principios de 2026 que el artista y la puertorriqueña “empezaron a conocerse, se les vio en discretas citas para tomar café en Los Ángeles”, declaró una fuente a la revista en aquel momento y añadió, “parece que su relación se ha vuelto más seria desde entonces y han estado pasando tiempo juntos en varias ciudades, entre ellas Nueva York y Miami”.

Cabe mencionar que hace unos días, Tatiana estuvo presente en Coachella para apoyar a Joe, quien salió por sorpresa en el show de Teddy Swims.