Leonora Carrington: Laberinto Mágico en CDMX — dónde está y cuánto cuesta

La Ciudad de México se adentra en el universo de una de las artistas más enigmáticas del surrealismo con “Leonora Carrington: Laberinto Mágico”, una experiencia inmersiva que transforma sus obras en un recorrido sensorial único. Esta propuesta abre sus puertas a partir de abril de 2026 como parte del corredor cultural rumbo al Mundial, consolidándose como uno de los planes imperdibles del año.

Guillermo Pérez.

Ubicada en el Centro de las Artes Inmersivas (CAI), en General Prim 90, colonia Juárez, la exposición invita al público a caminar literalmente dentro del imaginario de Carrington, rodeado de esculturas monumentales, luz, sonido y atmósferas envolventes.

Guillermo Pérez

Apertura y horarios

La experiencia ya está abierta al público, con funciones continuas durante la temporada.



Martes a viernes: 11:00 a 19:30.

Sábado y domingo: 10:00 a 19:30.

Duración del recorrido: aproximadamente 45 minutos.

Guillermo Pérez

Además, se trata de una exposición de corta temporada, prevista hasta septiembre de 2026. El acceso tiene un costo desde $291 pesos mexicanos, dependiendo del horario y disponibilidad. Los boletos se adquieren en plataformas digitales y permiten elegir fecha y horario específico, debido a la alta demanda del formato inmersivo.

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Más que una exposición tradicional, esta experiencia propone un viaje multisensorial dentro del universo de Carrington, con 11 esculturas monumentales originales, instalaciones con luz, sonido, aromas, efectos especiales, espacios que recrean su mundo surrealista y simbólico, como un recorrido diseñado como laberinto, donde perderse es parte del concepto.

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El proyecto fue desarrollado durante varios años con el respaldo del Consejo Leonora Carrington, buscando respetar la esencia de su obra y evitar una experiencia digital convencional. Con una propuesta que combina arte, tecnología y narrativa, esta exposición se posiciona como una de las experiencias culturales más innovadoras de 2026 en la Ciudad de México.