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Falleció James Handy, actor de “Top Gun: Maverick” y “Jumanji” a los 81 años

El actor estadounidense James Handy, reconocido por su extensa trayectoria en cine y televisión, murió tras ser víctima de un ataque con arma blanca en su residencia de Tarzana, en Los Ángeles, California

Junio 05, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Autoridades confirmaron que el actor fue encontrado gravemente herido y posteriormente murió en un hospital de la zona. De acuerdo con la Policía de Los Ángeles, el principal sospechoso es Michael Gledhill, hijo de la pareja sentimental del actor, quien fue arrestado y acusado formalmente de homicidio.

Las investigaciones señalan que Handy sufrió una herida punzocortante en el pecho. James desarrolló una carrera de casi cinco décadas en la industria del entretenimiento. Nacido en Nueva York, participó en cerca de 150 producciones como uno de los actores de carácter más reconocidos de Hollywood.

Entre sus trabajos más recodados destacan sus participaciones en las películas Jumanji, donde interpretó a un exterminador, y Top Gun: Maverick, en la que dio vida al cantinero Jimmy. También apareció en cintas como Logan y The Rocketeer.

En televisión participó en exitosas series como NCIS: Los Angeles, Cold Case, Criminal Minds y Law & Order.

James Handy
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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