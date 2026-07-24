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Suri, la hija de Katie Holmes y Tom Cruise, sigue los pasos sus padres y debuta como actriz en el teatro

Con 20 años, Suri Cruise ha comenzado a abrirse camino en el mundo de la actuación, haciendo su debut sobre los escenarios con una obra de William Shakespeare.

Julio 24, 2026 • 
Melisa Velázquez
El debut de Suri, hija de Katie Holmes y Tom Cruise, en el teatro musical

El debut de Suri, hija de Katie Holmes y Tom Cruise, en el teatro musical

Getty Images

Desde pequeña, Suri Cruise ha estado rodeada de paparazzis y el ojo público solo por ser la hija de Katie Holmes y Tom Cruise; sin embargo, tras abandonar Nueva York para comenzar sus estudios universitarios en Pittsburgh, ha estado escribiendo su propia historia.

La joven de 20 años que se encuentra cursando su segundo año en la Universidad Carnegie Mellon, se prepara en teatro musical, y aunque ya ha participado en otras obras escolares, se dice que este proyecto que está preparando sería su gran debut sobre el escenario, siguiendo así los pasos de sus padres en la actuación.

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El debut de Suri, hija de Katie Holmes y Tom Cruise, en el teatro musical

De acuerdo con el portal Page Six, Suri protagonizará Midsummer!, una adaptación contemporánea de Sueño de una noche de verano, un clásico de William Shakespeare, marcando su primer papel principal en una producción teatral universitaria de gran relevancia.

La puesta en escena, de 90 minutos y dirigida por estudiantes, se presentará en el Trust Arts Education Center Peirce Studio los días 31 de julio y 1 de agosto; sin embargo, el elenco viajará al Festival Fringe de Edimburgo 2026, donde ofrecerá funciones diarias del 7 al 31 de agosto.

Este festival es considerado el más importante de las artes escénicas en todo el mundo, por lo que podría ser la gran carta de presentación de Suri, mostrando su talento lejos de la fama de Hollywood que rodea a sus padres.

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El debut de Suri, hija de Katie Holmes y Tom Cruise, en el teatro musical

Getty Images

La carrera como actriz de Suri Cruise

Aunque anteriormente se especulaba que podría orientarse hacia el mundo de la moda, Page Six reveló que Suri está cursando teatro musical, donde toma clases enfocadas en la actuación, el canto y la interpretación escénica.

En marzo pasado, Suri dio sus primeros pasos sobre los escenarios al interpretar a Angel en Cosmic Microwave Background, una lectura dramatizada de una sola noche presentada en el New Hazlett Theater de Pittsburgh como parte de la serie CSA: Off the Page.

Aunque Suri ya había tenido algunos acercamientos al mundo del cine, al participar con su voz y talento musical en las películas de Katie Holmes, Alone Together (2022) y Rare Objects (2023), la joven finalmente decidió seguir su pasión por las artes escénicas y formarse en teatro musical.

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