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Islas Baleares: el paraíso mediterráneo de España que debes visitar al menos una vez en la vida

Aguas de color turquesa, calas escondidas entre acantilados, pueblos con encanto y una gastronomía que conquista a cualquier viajero

Julio 24, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Las Islas Baleares, un archipiélago español ubicado en el mar Mediterráneo, se han convertido en uno de los destinos más visitados de Europa gracias a su combinación de naturaleza, historia y una amplia oferta turística.

Si estás planeando unas vacaciones en España, este rincón mediterráneo ofrece experiencias para todos los gustos, desde playas paradisíacas hasta rutas de senderismo, patrimonio histórico y una vibrante vida nocturna.

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Las Islas Baleares se encuentran frente a la costa este de la península ibérica, en el mar Mediterráneo. El archipiélago está formado por cuatro islas principales: Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera.

Además de varios islotes de menor tamaño. La capital de la comunidad autónoma es Palma, situada en Mallorca, la isla más grande y la puerta de entrada para la mayoría de visitantes.

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Mallorca concentra algunos de los paisajes más espectaculares de España. La isla combina playas de arena blanca con montañas, pueblos históricos y una rica herencia cultural.

Disfruta de un clima mediterráneo, con veranos cálidos e inviernos suaves. La mejor época para visitarla es entre mayo y octubre, cuando el mar alcanza una temperatura ideal para nadar.

Un viaje a Mallorca no está completo sin probar algunos de sus platillos tradicionales. como la ensaimada, el dulce más famoso de la isla, el pa amb oli, preparado con pan, aceite de oliva y productos locales; además de pescados y mariscos frescos, sobrasada y vinos producidos en la región.

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Viaja viajes Turismo Islas Baleares España
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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