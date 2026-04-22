Por qué visitar Seúl, la capital de Corea del Sur

Con una mezcla única de historia, innovación tecnológica y una gran escena cultural, la ciudad atrae cada año a millones de viajeros en busca de memorables experiencias.

Uno de los principales atractivos de Seúl es su capacidad de combinar lo antiguo con lo moderno. Palacios históricos como Gyeongbokgung conviven con rascacielos futuristas y distritos comerciales llenos de vida. En barrios como Insadong, los visitantes pueden explorar galerías de arte tradicional y tiendas de artesanía, mientras que zonas como Gangnam ofrecen una mirada al estilo de vida contemporáneo, famoso por su lujo y entendimiento.

La gastronomía es uno de los principales motivos para visitar la ciudad. En el ámbito cultural la llamada “ola coreana” o Hallyu ha impulsado el interés global por la música K-pop, las series y el cine surcoreano. Los turistas pueden asistir a conciertos, visitar locaciones de dramas populares o recorrer museos dedicados a esta industria en expansión.

El costo de un viaje de Seúl desde México puede variar dependiendo de la temporada y la anticipación con la que se compren los boletos. Los vuelos redondos van entre los 18,000 y 30,000 pesos.

Seúl no solo ofrece atractivos turísticos, sino una experiencia cultural completa. Para los viajeros mexicanos, la capital surcoreana representa una puerta de entrada a una cultura dinámica que sigue conquistando al mundo.