Katy Perry y Justin Trudeau debutan en la alfombra del Tribeca Film Festival

La pareja apareció tomada de la mano durante la premiere mundial del filme del concierto Katy Perry: The Lifestimes Tour-Live from Paris, donde se mostraron sonrientes y cómplices frente a fotógrafos y asistentes.

Para la ocasión, Perry acaparó miradas con un elegante vestido blanco vintage de la firma Lanvin, mientras que Trudeau optó por un clásico traje negro. Su aparición se convirtió en uno de los momentos más comentados del festival, ya que marca la primera vez que ambos posan oficialmente como pareja en una alfombra desde que comenzaron su relación, la cual se hizo pública en 2025.

La premiere también sirvió para presentar la producción que captura uno de los espectáculos más ambiciosos de la gira mundial de la intérprete de “Firework”.La artista explicó que el proyecto está concebido como una experiencia de concierto para los fans, diferenciándose de su documental autobiográfico Part of Me estrenado en 2012.

Durante el evento celebrado en Nueva York, la química entre Katy y Justin fue evidente tanto en la alfombra como dentro de la sala, donde fueron vistos compartiendo gestos de cariño. Su presencia conjunta confirmó el buen momento que atraviesa la pareja y añadió un toque de glamour a una de las noches más destacadas del festival cinematográfico.