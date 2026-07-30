¿Por qué BTS no competirá en los Grammy 2027? La decisión que sacude a la industria musical

BTS sorprendió a la industria musical al anunciar que no inscribirá su álbum ARIRANG ni ninguna de sus canciones para los Premios Grammy 2027. La decisión llega después de que la Academia de la Grabación presentara una nueva categoría: Mejor Interpretación de Pop Asiático, una medida que ha generado opiniones divididas entre artistas, fans y especialistas.

La razón por la que no estarán en los Grammy

A través de un comunicado compartido por los siete integrantes, el grupo explicó que desea que su música sea reconocida por su valor artístico y no por el idioma o la región de donde proviene. “Esperamos que la música pueda ser amada por la música misma, en lugar de dividirse por región o idioma”, señalaron.

La nueva categoría fue creada con el objetivo de ampliar la representación de artistas asiáticos dentro de los Grammy. Sin embargo, BTS considera que separar las obras por origen geográfico puede reforzar barreras en lugar de promover una verdadera inclusión, especialmente cuando los artistas asiáticos ya son elegibles para competir en categorías generales como Álbum del Año o Canción del Año.

La respuesta de la Academia

Tras el anuncio, Harvey Mason Jr., CEO de la Academia de la Grabación, dijo respetar la postura del grupo, aunque lamentó su decisión. También defendió que la nueva categoría busca celebrar la diversidad y ofrecer más oportunidades de reconocimiento, sin excluir a ningún artista de las categorías principales.

La postura de BTS ha abierto un debate global sobre cómo reconocer la diversidad en la música sin encasillar a los artistas por su idioma o lugar de origen, consolidando una vez más la influencia del grupo más allá de los escenarios.