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Harry Styles en CDMX 2026: cuándo, dónde y a qué hora son sus conciertos

Harry Styles está listo para reencontrarse con sus fans mexicanos al iniciar una serie de seis conciertos como parte de su gira mundial “Together, Togheter Tour 2026"

Julio 30, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Getty

Tras ser vista recorriendo las calles de la capital mexicana, visitando restaurantes y saludando a sus seguidores, la expectativa por sus presentaciones en el Estadio GNP Seguros está en su punto más alto.

La visita de Harry Styles marca uno de los momentos más esperados del año para sus seguidores tras años cuatro años de ausencia. Durante los días previos al inicio de sus conciertos, el intérprete de “As It Was”, ha sido captado por la colonia Roma, corriendo en el Bosque de Chapultepec y visitando algunos de los sitios más populares de la capital.

Harry Styles ofrecerá seis conciertos en el Estadio GNP Seguros, ubicado en la alcaldía Izatacalco de la Ciudad de México, en las siguientes fechas:

-Viernes 31 de julio
-Sábado 1 de agosto
-Martes 4 de agosto
-Viernes 7 de agosto
-Sábado 8 de agosto
-Lunes 10 de agosto

De acuerdo con Ticketmaster, todas las presentaciones están programadas para iniciar a las 9:00 pm, por lo que se recomienda llegar con anticipación para facilitar el acceso al recinto.

Al momento, todavía hay boletos disponibles para algunas de las fechas, aunque la disponibilidad depende del concierto y de la zona elegida. Ticketmaster continúa mostrando localidades a la venta, así como paquetes VIP para determinadas funciones, por lo que la disponibilidad puede cambiar conforme se acerquen las fechas.

Los precios oficiales, ya con cargos por servicios incluidos, son los siguientes:

PITS: 6,547.25 pesos

GNP: 4,191.25 pesos

Verde B: 3,987.25 pesos

Naranja B: 2,827.25 pesos

General A: 2,579.25 pesos

General B: 2,579.25 pesos

Verde C: 2,205.25 pesos

General C: 1,463.25 pesos

Naranja C: 1,091.25 pesos

Además, existen paquetes VIP que alcanzan precios de hasta $15, 546 pesos dependiendo de los beneficios incluidos.

Harry Styles
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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