Revista
Síguenos en:
Entretenimiento

Quién es Tanguy Destable, padre del tercer hijo que espera Natalie Portman y a qué se dedica

Natalie Portman sorprendió recientemente al anunciar que está esperando a su tercer hijo, el primero junto a su actual pareja, Tanguy Destable, un reconocido productor musical francés

Julio 29, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
natalie-portman-tercer-hijo.jpeg

Instagram

Natalie Portman compartió una fotografía del avanzado embarazado de su tercer hijo. La actriz ya es madre de Aleph, de 14 años y Amalia de 9, fruto de su matrimonio con Benjamin Millepied. Por su parte, Tanguy Destable también tiene dos hijos de una relación anterior con la actriz francesa Louise Bourgoin.

Natalie y Tanguy comenzaron su relación en 2024, aproximadamente un año después de finalizar su divorcio del coreógrafo francés Benjamin, con quien estuvo casada durante más de una década.

Actualmente, la pareja reside en París y ha mantenido una relación relativamente discreta, aunque han sido vistos juntos en distintos eventos y paseos por la capital francesa.

Fue en abril cuando anunciaron que esperan a su primer hijo en común. En la entrevista donde Natalie confirmó su embarazo, aseguró sentirse profundamente agradecida por esta nueva etapa de convertirse en madre.

¿Quién es Tanguy Destable?

La pareja de Natalie Portman tiene 45 años, nació en la región de Bretaña en Francia, es un productor, compositor y músico especializado en música electrónica, conocido artísticamente como Tepr.

A lo largo de su trayectoria ha construido una carrera dentro de la escena electrónica francesa. Formó parte del grupo Yelle y posteriormente desarrolló una exitosa carrera como solista y productor, colaborando con artistas internacionales como Lady Gaga y Calvin Harris.

tanguy-destable-padre-del-hijo-de-natalie-portman.jpeg

Natalie Portman Tanguy Destable
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Relacionadas
¿Quién es quién en Carlota? Conoce a los personajes de la nueva serie de época protagonizada por Belinda
Entretenimiento
¿Quién es quién en Carlota? Conoce a los personajes de la nueva serie de época protagonizada por Belinda
Julio 29, 2026
 · 
Tania Franco
¿Cuánto habrían ganado las estrellas de La Odisea? Estas son las cifras estimadas
Entretenimiento
¿Cuánto habrían ganado las estrellas de La Odisea? Estas son las cifras estimadas
Julio 29, 2026
 · 
Tania Franco
¿Por qué Eric Roberts no fue a la boda de su hija Emma Roberts? Así ha sido su polémica relación
Entretenimiento
¿Por qué Eric Roberts no fue a la boda de su hija Emma Roberts? Así ha sido su polémica relación
Julio 28, 2026
 · 
Melisa Velázquez
¿De qué trata Day 1s? El drama con el que Cristiano Ronaldo hará su esperado debut como actor
Entretenimiento
¿De qué trata Day 1s? El drama con el que Cristiano Ronaldo hará su esperado debut como actor
Julio 28, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Kylian Mbappé causa polémica por sus románticas vacaciones con Ester Expósito en Italia
Entretenimiento
Kylian Mbappé sorprende a Ester Expósito con un lujoso regalo de más de 19 mil euros en París
Kylian Mbappé y Ester Expósito fueron vistos en una exclusiva joyería de París, y este había sido el lujoso detalle que el futbolista tuvo con la actriz.
Julio 27, 2026
 · 
Melisa Velázquez
¿Quién es Fede Vigevani? Su fortuna, récords y cómo se convirtió en el rey de YouTube en español
Entretenimiento
¿Quién es Fede Vigevani? Su fortuna, récords y cómo se convirtió en el rey de YouTube en español
El creador uruguayo pasó de hacer bromas en internet a construir uno de los canales más grandes del mundo, con millones de seguidores, récords históricos y una fortuna multimillonaria.
Julio 27, 2026
 · 
Tania Franco
Mariana Ochoa
Entretenimiento
Mariana Ochoa: feliz y enamorada
Abril 11, 2019
 · 
Alejandra Morón
amy-madigan-premios-oscar.jpeg
Entretenimiento
Amy Madigan gana el Oscar como Mejor Actriz de Reparto
La actriz de 75 años conquistó los Premios Oscar por interpretar a Aunt Gladys en Weapons
Marzo 16, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez