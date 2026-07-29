Quién es Tanguy Destable, padre del tercer hijo que espera Natalie Portman y a qué se dedica

Natalie Portman compartió una fotografía del avanzado embarazado de su tercer hijo. La actriz ya es madre de Aleph, de 14 años y Amalia de 9, fruto de su matrimonio con Benjamin Millepied. Por su parte, Tanguy Destable también tiene dos hijos de una relación anterior con la actriz francesa Louise Bourgoin.

Natalie y Tanguy comenzaron su relación en 2024, aproximadamente un año después de finalizar su divorcio del coreógrafo francés Benjamin, con quien estuvo casada durante más de una década.

Actualmente, la pareja reside en París y ha mantenido una relación relativamente discreta, aunque han sido vistos juntos en distintos eventos y paseos por la capital francesa.

Fue en abril cuando anunciaron que esperan a su primer hijo en común. En la entrevista donde Natalie confirmó su embarazo, aseguró sentirse profundamente agradecida por esta nueva etapa de convertirse en madre.

¿Quién es Tanguy Destable?

La pareja de Natalie Portman tiene 45 años, nació en la región de Bretaña en Francia, es un productor, compositor y músico especializado en música electrónica, conocido artísticamente como Tepr.

A lo largo de su trayectoria ha construido una carrera dentro de la escena electrónica francesa. Formó parte del grupo Yelle y posteriormente desarrolló una exitosa carrera como solista y productor, colaborando con artistas internacionales como Lady Gaga y Calvin Harris.