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¿Quién es quién en Carlota? Conoce a los personajes de la nueva serie de época protagonizada por Belinda

Te contamos quiénes serán los actores que darán vida a Carlota, Maximiliano de Habsburgo, Alfred van der Smissen, Josefa y más personajes que marcaron la historia de México.

Julio 29, 2026 • 
Tania Franco
¿Quién es quién en Carlota? Conoce a los personajes de la nueva serie de época protagonizada por Belinda

IG: @hbomaxmx

La espera por Carlota cada vez es menos. HBO Max reveló las primeras imágenes oficiales de la serie inspirada en la vida de Carlota de Bélgica, la última emperatriz de México, despertando la curiosidad de los seguidores sobre quién interpreta a cada uno de los personajes históricos. La producción reúne a actores de México y España para recrear uno de los episodios más importantes del siglo XIX.

Belinda es Carlota de Bélgica

Belinda encarna a Carlota de Bélgica, princesa belga que llegó a México junto a su esposo para convertirse en la última emperatriz del país. La serie mostrará su evolución desde la realeza europea hasta enfrentar los desafíos políticos, personales y culturales del Segundo Imperio Mexicano.

¿Quién es quién en Carlota? Conoce a los personajes de la nueva serie de época protagonizada por Belinda

IG: @hbomaxmx

Jaime Lorente interpreta a Maximiliano de Habsburgo

El actor español Jaime Lorente, conocido por La casa de papel y Élite, da vida a Maximiliano de Habsburgo, archiduque de Austria y esposo de Carlota, quien aceptó la corona del Imperio Mexicano en 1864.

Conoce a los personajes de la serie Carlota - Belinda y Jaime Lorente

IG: @hbomaxmx

Miguel Ángel Silvestre será Alfred van der Smissen

Miguel Ángel Silvestre interpreta a Alfred van der Smissen, un general belga que encabezó las tropas de su país durante la intervención francesa en México y que históricamente ha sido relacionado con Carlota por su cercanía con la emperatriz. La serie promete explorar esa compleja relación.

Miguel Ángel Silvestre será Alfred van der Smissen - Serie Carlota

IG: @hbomaxmx

Mabel Cadena da vida a Josefa

La actriz mexicana Mabel Cadena interpreta a Josefa, uno de los personajes femeninos más importantes dentro de la historia y una figura cercana a Carlota durante su estancia en México.

Mabel Cadena da vida a Josefa - Serie Carlota

IG: @hbomaxmx

El resto del elenco

La serie también cuenta con un elenco de reconocidos actores que interpretarán personajes históricos y ficticios:

  • Bárbara de Regil es Enriqueta Villalpando, dama de la corte del Segundo Imperio Mexicano.
  • Sebastián Zurita interpreta al militar conservador Leonardo Márquez.
  • Irene Azuela da vida a La Viuda Fernández.
  • Álvaro Rico interpreta a Leopoldo, hermano de Carlota.
  • Clara Alvarado será Paula Kolonitz, integrante del círculo cercano de la emperatriz.
¿Quién es quién en Carlota? Conoce a los personajes de la nueva serie de época protagonizada por Belinda

IG: @hbomaxmx

Creada por Carlos Quintanilla Sakar y Adriana Pelusi, Carlota fue filmada en España y diversas locaciones de América Latina, con una gran recreación de palacios, jardines, conventos y escenarios imperiales. La serie llegará a HBO Max en 2027 y promete combinar historia, romance, drama político y espectaculares diseños de vestuario para narrar la vida de una de las mujeres más fascinantes de la historia de México.

belinda Miguel Angel Silvestre Bárbara de Regil
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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